El Gobierno vasco pagará hasta 800 euros al mes a los dueños que cedan sus pisos vacíos para alquiler protegido en Bilbao

Una de las acciones que el Gobierno vasco ha puesto encima de la mesa para atajar la escasez de vivienda en Euskadi es movilizar la ... vivienda vacía. En plena emergencia habitacional, su objetivo es intentar sacar al mercado todos aquellos inmuebles que estén en desuso para ofertarlos como alquileres protegidos. Para ello, el Ejecutivo cuenta con el programa Bizigune, una herramienta a través de la cual los propietarios ceden sus inmuebles al Departamento de Vivienda a cambio de su gestión y de una renta mensual fija, que ascendía a los 675 euros. El handicap hasta ahora ha sido que, en pleno estallido de precios, muchos propietarios han preferido ofertar sus pisos en el mercado libre, en busca de rentas mucho más elevadas e inaccesibles para una buena capa de la población.

Para hacer más atractivo el programa y aumentar el número de pisos en cartera (Bizigune gestiona 7.375 inmuebles), el Gobierno vasco ha aprobado elevar las rentas que Alokabide, la sociedad pública que gestiona los alquileres en Euskadi, paga a los propietarios por poner su vivienda a disposición de la administración. Así lo recoge el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, publicado este martes en el portal de transparencia del Gobierno vasco después de que el consejero, Denis Itxaso, haya firmado su aprobación inicial.

Una vez el texto sea ratificado de manera definitiva, las rentas que los dueños percibirán se incrementarán en todos los casos, aunque de forma especial en los municipios tensionados. Por norma general, el canon alcanzará el 80% del valor que tenga el piso en el mercado hasta un máximo de 700 euros. Ahora bien, en las zonas tensionadas el porcentaje se elevará hasta el 95% del precio medio del alquiler. Esto quiere decir que el Gobierno vasco podrá pagar hasta 800 euros a propietarios que cedan sus pisos vacíos en Bilbao (un 18% más que ahora) o 965, en el caso de San Sebastián.

Además de esta novedad, el documento también contempla ampliar el umbral máximo de renta para acceder al programa de 21.000 a 45.000 euros. El objetivo es equiparar las condiciones con el régimen general de VPO y «responder mejor a la gran demanda que registran las clases medias en Euskadi».

Itxaso ha asegurado que «el Gobierno vasco está poniendo toda la artillería a su alcance para proteger a las personas demandantes de vivienda y maximizar la oferta residencial». Y ha añadido que el departamento que dirige está «empleando todos los instrumentos legales y presupuestarios para una situación de fuerte tensionamiento».

Además de cambios en el programa Bizigune, el decreto también incluye la modificación de una docena de normas que se han venido anunciado a lo largo de los meses. Entre ellas destaca el porcentaje de VPO que se reserva a los menores de 36 años, que se elevará al 50%. Además, el Ejecutivo autonómico mejorará las ayudas al alquiler Gaztelagun. El programa actualizará las rentas máximas para acceder al programa, tal y como adelantó EL CORREO el pasado mes de abril.

Impulso a Gaztelagun

La carestía de los alquileres, sobre todo en los municipios con mayor demanda, limitaba a los jóvenes acceder a este subsidio de 300 euros al mes. En Bilbao, por ejemplo el coste medio de los pisos supera los 800 euros de tope que establece Gaztelagun para poder recibir el subsidio. De ahí el cambio. El Gobierno vasco elevará de 800 a 900 euros la renta máxima para solicitar la ayuda en las tres capitales vascas, a 800 en las áreas funcionales y a 750 euros en el resto de municipios. Además, en las capitales que sean declaradas zonas tensionadas (San Sebastián ya lo es y se espera que Bilbao y Vitoria puedan contener los precios de los arrendamientos antes de que concluya el año) la renta máxima exigida podrá aumentarse hasta el 95% del precio del alquiler.