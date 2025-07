Del gesto de 'socorro' al corazón coreano y el 'mewing' adolescente. Así 'hablan' las manos

Agentes de la Policía Nacional de Burgos detuvieron hace unos días a un hombre acusado de agresión sexual después de que una chica hiciera la ... señal internacional de socorro -cerrar el puño con el pulgar dentro- y otra mujer reconociera el 'SOS' y diera aviso. Según relató la víctima, cinco chicos se le acercaron de madrugada y, «en actitud intimidatoria», le advirtieron que la acompañarían a casa. Después de caminar juntos unos metros, cuatro de ellos se fueron, dejándola sola con el quinto integrante del grupo quien, «obviando su negativa, comenzó a realizar tocamientos en las partes íntimas de la mujer», explican desde la comisaría provincial de Burgos. «En un intento de zafarse de su agresor y encontrándose cerca del Hospital Universitario de Burgos, ella le dijo que tenía necesidad de ir al baño. Ambos se dirigieron a la zona de urgencias del centro y la chica aprovechó el momento en que había testigos para, de forma disimulada, hacer la señal internacional de auxilio. Una mujer comprendió lo que ocurría y dio el aviso». Esta señal fue creada por la Fundación de Mujeres Canadienses durante el confinamiento de 2020 y, cinco años después, es ya «una convención social y universal», señala Juan Ángel Anta, doctor en Criminología y experto en comunicación no verbal.

El gesto de socorro tiene un significado «único e inequívoco», pero no sucede así con todos. Ni siquiera con los que consideramos erróneamente universales -muy pocos lo son-. Por ejemplo, el pulgar hacia arriba. «Lo entendemos como 'ok', pero es un insulto en países de Oriente Medio. Y no olvidemos que en la Antigua Roma era la señal para condenar a muerte al gladiador, mientras que el pulgar hacia abajo significaba que le perdonaban la vida», anota el criminólogo. Parecido ocurre con la uve de victoria, que es también el saludo de los moteros, pero que si lo hacemos inocentemente en Reino Unido, aunque sea para pedir dos pintas de cerveza, allí se lo tomarán como una ofensa. «En la Guerra de los Cien Años los franceses cortaban esos dos dedos a los arqueros ingleses que eran capturados y estos, a su vez, los mostraban para hacerles burla cuando salían victoriosos».

El extenso y curioso campo de la simbología gestual permite una comunicación paralela, pero resulta incomprensible si no se conoce el código. Estos son los significados que se ocultan tras un sencillo movimiento de manos y que conviene saber si no queremos vernos envueltos en un malentendido.

Socorro

En abril de 2020, con el planeta confinado a causa del coronavirus y ante el riesgo del incremento de la violencia de género, la Fundación de Mujeres Canadienses creó la 'señal de ayuda' (signal for help). Un sencillo movimiento con la mano consistente en plegar el dedo pulgar de la mano derecha sobre la palma y, seguidamente, cerrar los otros cuatro dedos formando un puño para que las mujeres en peligro pudieran dar la voz de alarma durante las videollamadas. Este símbolo ha recibido cuarenta reconocimientos internacionales y sigue difundiéndose en campañas oficiales contra la violencia de género hasta en medio centenar de países. No da lugar a error, aunque en Alemania «podría confundirse con uno similar que utilizan allí para desearse suerte», advierte el crimonólogo Juan Ángel Anta.

'Finger heart'

El corazón coreano, que simula el gesto que hacemos aquí para simbolizar el dinero, no es nuevo pero lo han popularizado los artistas de K-pop, un género musical originario de Corea del Sur que combina pop, hip hop, música electrónica y que es un auténtico fenómeno juvenil. Cruzan los dedos dibujando la forma de un corazón humano para agradecer el apoyo de sus fans. Y así les quiso mostrar la actriz y cantante estadounidense Zendaya su cariño a los seguidores que acudieron el año pasado a la premiere de 'Dune 2' a Seúl. La que fuera estrella de Disney Channel convirtió así en viral un gesto que hasta entonces había pasado desapercibido.

Emoji corazón

El 'finger heart' tiene su emoticono en WhatsApp. Y también el otro corazón, el que se dibuja con las dos manos. Forma parte del universo juvenil y se forma juntando índices y pulgares. «Aunque cuando ves la poner de las manos lo entiendes perfectamente, es raro ver a una persona adulta hacerlo, está asociado a los niños y a la gente joven», explica Juan Ángel Anta.

'Mewing'

Es otro de los gestos de nueva hornada, cortesía de TikTok en este caso. Lo 'inventó' un ortodoncista británico, que recomendaba a sus pacientes presionar con la lengua el paladar para marcar la mandíbula y mejorar así la apariencia facial y la salud bucal. Sobre lo segundo hay controversia entre los profesionales, pero a lo primero se han apuntado muchas famosas. Cuando las fotografían hacen este gesto, que dicen que quita papada y perfila el rostro. Y ahora se han apuntado los adolescentes. No solo lo usan para salir más favorecidos en los selfies, que también. Sino que han dado a este gesto un nuevo significado: se llevan el índice a la boca indicando silencio y, a continuación, se señalan la mandíbula. ¿Qué quieren decir? Que no van a decir nada, que están 'ocupados'. En el entorno escolar se entiende como una burla al profesor, como si le dijeran con ironía y sin palabras: 'No puedo atender a lo que dices porque estoy trabajando la mandíbula'.

Okey

«Para nosotros y para mucha gente significa 'ok', que todo está bien. Pero en países árabes tiene una connotación sexual, es un signo obsceno que alude al culo o a la vagina», advierte Juan Ángel Anta. Y no es el único malentendido que se puede dar con este símbolo: la ultraderecha se ha 'apropiado' de este gesto como símbolo racista, como representación de la supremacía blanca. «Donald Trump lo usa a menudo, aunque no con esa intención. Los que están a favor le aplauden y los que están en contra se lo afean. Es un gesto controvertido», reconoce Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo.

Donde no cabe la controversia con este gesto es entre los submarinistas. «Es la forma de comunicar que están bien y cuando la persona se encuentra a una distancia demasiado grande como para distinguir un gesto con las manos lo que hacen en tocarse la cabeza con la mano de manera que el brazo dibuje un círculo».

Cuernos

Salvo que seamos heavys -para ellos es un saludo-, el gesto de los cuernos tiene para nosotros un significado ofensivo. Sin embargo, en algunos países no se interpreta así. «En Estados Unidos, los cuernos son el símbolo de una universidad de Texas. El expresidente George Bush lo empleó en un acto allí y a nadie le llamó la atención. El problema es que empezó a usarlo muchas veces en otros contextos y algunas personas lo interpretaban erróneamente por el lado de la ofensa», recuerda el experto en protocolo, quien cuenta que Hillary Clinton lo utilizó también en una visita oficial a Indonesia «para intentar dar una imagen moderna», aunque sin éxito: «Lo recibieron mal».

Un ¿pellizco? al aire

¿Se han fijado en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 'pellizca' el aire? «Lo hace a menudo, para enfatizar las ideas de sus discursos. Se ha convertido en un gesto propio e incluso recurren a él sus adversarios para parodiarle», señala Gerardo Correas. No es el único mandatario que ha dotado de 'significado' un gesto que no lo tenía. «La excanciller alemana Angela Merkel popularizó un gesto muy característico: cuando hablaba, juntaba los dos índices y los pulgares, formando un rombo. Era un automatismo sin significado, pero hizo suyo el gesto».

Tocarse la oreja

El tenista Carlos Alcaraz se toca la oreja cuando logra un punto importante. No está escrito en ningún manual de simbología gestual, pero no es difícil adivinar qué pretende. «Es como si nos dijera: 'venga, aplaudid, no os oigo. Lo he hecho bien», explica el experto en protocolo Gerardo Correas. Y cuenta una anécdota a propósito. «Los más jóvenes no se acordarán pero Hulk Hogan, la que fuera la gran estrella del 'pressing catch', también se tocaba la oreja cuando ganaba un combate para reclamar al público que reconociera y aplaudiera su victoria».

Arriba el meñique

Otro gesto que hacen los niños es entrecruzar su meñique con el de otra persona para prometerle algo. Pero en los bares de Bélgica es el código que usan los clientes para pedir una cerveza sin abrir la boca (muy útil en locales ruidosos). En India, sin embargo, debemos tomarlo como una advertencia porque esa persona nos da a entender que está enfadada, mientras que en Indonesia es la manera de decirle a alguien discretamente que tienes ganas de orinar.

Cruce de dedos

Dos significados atribuimos al cruzar de dedos en nuestra cultura. Por un lado, invocar a la suerte. Por otra, y esto también tiene que ver en parte con la suerte, pedir que no nos pillen en una mentira. «No es un gesto muy universal. Y en Vietnam sería de tremendo mal gusto hacerlo delante de una mujer, ya que allí el significado es una alusión a la zona íntima femenina», recuerda Juan Ángel Anta. En Japón este mismo gesto se utiliza a modo de advertencia: no te acerques a mí.

El 7 entre los militares

Los militares tienen todo un catálogo de gestos con las manos y los brazos para darse señales en silencio ('enemigo', 'ha tomado un rehén', 'cubrid este área'), incluido un curioso código numérico del uno al diez para el que utilizan una sola mano. Empiezan indicando uno con el índice y prosiguen hasta el cinco de la manera esperada. Pero a partir del seis, y ante la imposibilidad de usar la segunda mano (portan el arma), indican cada número dejando siempre el pulgar oculto y bajando uno a uno y empezando desde el meñique los otros cuatro dedos hasta ocultar todos al llegar al diez.

Te 'robo' la nariz

En España es habitual ese gesto de 'robarle la nariz' a un niño. Lo hacemos cerrando el puño y dejando que asome el pulgar entre los dedos índice y corazón. Un gesto inocente que no lo es en absoluto entre los japoneses, para quienes es una invitación sexual explícita y de mal gusto.