Los funcionarios vascos pueden pedir 18 semanas por paternidad desde el domingo 70.000 trabajadores se beneficiarían de este permiso. / fotolia Euskadi se convierte en la primera comunidad en tener permisos igualitarios, que se extenderán al sector privado con cuatro meses AIENDE S. JIMÉNEZ Jueves, 29 agosto 2019, 00:47

Desde este domingo Euskadi se convertirá en un territorio pionero en materia de igualdad entre hombres y mujeres. A partir del 1 de septiembre los funcionarios vascos podrán solicitar 18 semanas de permiso de paternidad, las mismas de las que disfrutan ya las trabajadoras. Un hito que persigue favorecer la conciliación familiar igualitaria y la corresponsabilidad de ambos progenitores en la crianza de los hijos. Esta medida afectará a más de 70.000 trabajadores del departamento de Educación, Justicia, Osakidetza, Ertzaintza y de la Administración General del Gobierno vasco.

Los funcionarios suman así 10 semanas a las 8 oficiales, de las que disfrutan todos los padres en España y se convierten en los primeros en igualar los permisos de paternidad entre hombres y mujeres. Y este es tan solo el primer paso, ya que el Ejecutivo autónomo se ha comprometido a ampliar la baja por hijo nacido al resto de padres de la comunidad hasta las 16 semanas. Una medida que debería entrar en vigor este mismo otoño, aunque todavía no hay fecha prevista. Asimismo, el Gobierno central, después de haber ampliado el permiso a los progenitores de 5 a 8 semanas este mismo año, lo prolongará hasta las 12 en 2020 y hasta las 16 en 2021. A partir de ese año, padres y madres podrán disfrutar del mismo tiempo con sus hijos.

Los funcionarios llevan meses esperando a que el nuevo permiso entre por fin en vigor. El Ejecutivo vasco incluyó esta medida en la nueva Ley de Empleo Público, aprobada el pasado mes de enero en el Consejo de Gobierno, pero cuyo recorrido parlamentario ha quedado por el momento paralizado. Es por ello que el gabinete de Urkullu decidió mover ficha y acelerar su puesta en marcha. El portavoz, Josu Erkoreka, convocó la Mesa General de Función Pública el pasado mes de junio, en la que presentó a los sindicatos la propuesta de ampliar los permisos a los funcionarios hasta las 18 semanas. De esta manera, mejoraba la propuesta inicial de 16 semanas.

Si bien no se logró un acuerdo con las centrales, -ELA, LAB y CC OO no aceptaron la medida, que solo contó con el apoyo de UGT-, el Gobierno vasco decidió seguir adelante e implantar esta prestación a partir del 1 de septiembre. Fuentes del Departamento de Gobernanza, impulsor de esta medida, confirman que aunque no ha sido aprobada formalmente, se trata de un trámite jurídico que no afectará a su puesta en marcha.

El Gobierno autónomo intentará que entidades y sociedades públicas también asuman la medida aplicación paulatina

Servir de ejemplo

Esas 18 semanas serán intransferibles y remuneradas al 100% para los dos progenitores, independientemente del sexo o motivo de la parentalidad. Para poder financiar la prestación, el Ejecutivo tendrá que realizar un importante aporte económico, estimado en unos 6,5 millones de euros. El Gobierno vasco espera asimismo que esta medida sirva de ejemplo para otras entidades y sociedades públicas, para que avancen en la equiparación de los permisos parentales, lo que ampliaría el impacto de la misma a cerca de 100.000 trabajadores.