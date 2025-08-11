El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El FBI cierra la web de una agencia de viajes anunciada por Vito Quiles y otros influencers

La página ofertaba paquetes con el reclamo de que tenían «precios increíbles»

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:36

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos ha cerrado la web de la agencia de viajes utopiaviajes.com, que anunciaba el periodista Vito Quiles y otros influencers como Hamza Zaidi, Sara García y Berto Pérez, que tienen millones de seguidores en sus cuentas de TikTok e Instagram.

Aquellos que intentan acceder a la página se encuentran con un aviso. «Este dominio ha sido incautado por la Oficina Federal de Investigación de conformidad con una orden de incautación emitida de conformidad con el artículo 2323 del título 18 del Código de los Estados Unidos 2323 emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia como parte de una operación de aplicación de la ley llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos», reza el mensaje.

El viernes, Facua-Consumidores en Acción anunció una demanda después de que varias personas denunciaran que desde la agencia de viajes se habían quedado con su dinero sin prestarles el servicio ofertado. Además, les dejaron de contestar a los mensajes.

Este lunes, la organización de consumidores ha asegurado que la web continuaba el pasado viernes captando clientes. En utopiaviajes.com se ofertaban viajes con el reclamo de que tenían «precios increíbles», que oscilaban entre los 299 y los 1.000 euros por persona. Sus paquetes ofertaban diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros.

Facua afirma además que la web incluían los supuestos testimonios de 12 clientes que habrían disfrutado de sus servicios, pero que «sus fotografías estaban sacadas de bancos de imágenes».

Según Facua, los testimonios estaban fechados entre enero y marzo de 2024 para dar imagen de «solvencia» a la empresa, pero en realidad Utopiaviajes se constituyó en mayo de 2025, mismo mes en el que se subieron todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y se creó la web.

En concreto, el negocio pertenece a UtopiaViajes, una sociedad dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House).

