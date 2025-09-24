Farage acusa a los inmigrantes de comerse los cisnes de los parques de Reino Unido
El líder del partido ultra Reform UK ha lanzado esta afirmación durante una entrevista en la radio británica LBC
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:50
El líder del partido ultraderechista británico Reform UK, Nigel Farage, ha acusado a los inmigrantes de matar y comerse a los cisnes de los parques de Reino Unido. Ha sucedido en la radio británica LBC cuando el presentador Nick Ferrari ha preguntado a Farage sobre los comentarios de Trump de hace un año acusando a los inmigrantes de Ohio de matar y comer perros y gatos.
James O'Brien reacts to Nigel Farage's suggestion that migrants eat swans. pic.twitter.com/UBFXf4XXsH— LBC (@LBC) September 24, 2025
El político, lejos de denunciar esas palabras, ha opinado que había «algo de verdad» en esas afirmaciones y ha acusado a los inmigrantes, en concreto a los del este, de hacer lo mismo con los cines de los parques reales de Reino Unido.
Por su parte, un portavoz de la organización benéfica Parques Reales ha negado los hechos y ha asegurado que no tienen noticias de «ningún incidente» en el que haya sucedido nada con ningún cisne en alguno de los ocho parques de Londres.
