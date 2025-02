La excusa del alcalde de Oviedo tras pedir minutos de silencio por los hombres muertos en un acto de condena por un asesinato machista: «Me expliqué mal»

Helena Rodríguez Martes, 4 de febrero 2025, 16:59 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

El pasado viernes, un hombre de 72 asesinó a su pareja en la localidad asturiana de Sama. Ella, de 40, nacionalidad cubana y madre de tres niños de entre 7 y 15 años, se convertía así en la primera víctima de la violencia machista en España en lo que va de año. Los actos de condena se sucedieron por toda Asturias y en uno de ellos el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, se descolgó con unas declaraciones que han desatado la polémica.

Tras el minuto de silencio realizado ante el Ayuntamiento de la capital asturiana, el regidor dijo: «Alguien tiene que estudiar por qué sigue pasando. Hay un problema de educación, de respeto, se nos ha ido de las manos todo y pasa lo que no debe pasar. Y mueren mujeres. Y hay que estar aquí haciendo ese minuto de silencio. ¿Y cuándo mueren los hombres? En Oviedo mataron hace poco a uno a puñaladas. ¿Eso no se tiene en cuenta? ¿Hay que estar aquí hoy? Sí, pero hay que estar también cuando el que fallece es un hombre».» Y siguió: «¿Quién la mató? Un inmigrante». Cuando una de las periodistas presentes en el acto le aclaró que el asesino es español y natural de Langreo, Canteli zanjó: «Bueno, da lo mismo, no tiene nombre».

Sus palabras han levantado un enorme revuelo en el Principado aunque su partido ha evitado tomar medidas y se ha limitado a pedir unidad ante la violencia machista. Este martes, durante el pleno municipal el regidor ha leído un comunicado en el que ha dicho que todo se debe a un malentendido. «Evidentemente me he explicado mal y probablemente también se ha sacado de contexto mis palabras», ha dicho antes de afirmar que lo que había querido transmitir cuando dijo que era necesario que se convocaran también minutos de silencio «cuando fallece un hombre» es que algo se debía estar haciendo mal «cuando se siguen cometiendo estos crímenes».

Tras insistir en su compromiso por la igualdad pero sin disculparse explícitamente, el alcalde ovetense ha cargado contra quienes han censurado sus palabras. «Creo que tratar de generar este debate responde más a un interés partidista que a un sincero compromiso con la defensa de la democracia. No hay más de lo que ya se ha dicho. Se puede tratar de retorcer o de utilizar palabras. Aquí se acaba el debate con un alcalde que pregona y demuestra con su compromiso presupuestario, su apoyo a la mujer frente a la violencia de género y la discriminación».

Además de por asociaciones ciudadanas, partidos políticos y asociaciones feministas, las palabras de Canteli fueron censuradas incluso por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. «Seguir el discurso de Vox desde la Alcaldía de Oviedo rompe la convivencia porque alimenta el odio. Es una irresponsabilidad mayúscula que refuerza las posturas machistas con mentiras, engaño y discursos demagógicos. Más le vale al alcalde de Oviedo reflexionar y pedir disculpas».