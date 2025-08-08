El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgencias de Pediatria del Hospital de Basurto. El Correo

Euskadi pone en marcha un estudio para la detección precoz de la diabetes en niños

T. B.

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:10

Osakidetza ha puesto en marcha un estudio pionero a nivel nacional para detectar de forma precoz la diabetes tipo 1 en la población infantil, una ... patología autoinmune. La finalidad del proyecto «es identificar la enfermedad antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos, lo que permitirá actuar de manera anticipada en los afectados para mejorar el pronóstico y facilitar una correcta educación y preparación para familias y pacientes», explican desde el Departamento de Salud. En el estudio, liderado por Biobizkaia, van a participar cerca de 6.000 personas, entre niños y padres y madres de los pequeños.

