Estados Unidos aprueba VIZZ, el primer colirio para tratar la presbicia sin gafas Pese al impacto del nuevo tratamiento, por el momento no se ha confirmado si estará disponible en Europa

Rochell De Oro Lunes, 11 de agosto 2025, 20:39

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha dado luz verde a VIZZ, el primer colirio oftálmico basado en aceclidina desarrollado para tratar la presbicia en adultos. Se trata de una aprobación histórica en el ámbito de la oftalmología, ya que ofrece una alternativa no invasiva a las gafas o lentes de contacto para millones de personas que sufren dificultades de enfoque cercano a partir de los 45 años.

En Estados Unidos, la presbicia afecta a más de 128 millones de adultos, en España se estima que unos 17 millones de personas conviven con esta condición, considerada una consecuencia natural del envejecimiento ocular.

VIZZ ha sido formulado como una solución oftálmica al 1,44 %, que actúa reduciendo de forma controlada el tamaño de la pupila, generando un «efecto estenopeico» similar al de entrecerrar los ojos o cerrar el diafragma de una cámara. Este mecanismo permite mejorar notablemente la visión cercana sin alterar la visión a distancia, a diferencia de otros tratamientos que estimulan el músculo ciliar y pueden provocar visión borrosa o efectos secundarios.

Con un régimen de aplicación sencillo —una gota en cada ojo, esperar dos minutos y repetir—, el colirio promete hasta 10 horas de mejora visual continua, facilitando actividades cotidianas como leer, usar el móvil o trabajar con pantallas sin necesidad de gafas.

El medicamento, que llegará al mercado estadounidense en el último trimestre de 2025, ha superado con éxito tres ensayos clínicos de Fase II, incluyendo los estudios CLARITY-1 y CLARITY-2, donde más del 65 % de los participantes consiguió mejorar al menos tres líneas en su agudeza visual cercana, manteniendo la visión de lejos. En total, el tratamiento ha sido evaluado durante más de 30.000 días de uso sin que se registrasen efectos adversos graves.

Los efectos secundarios más comunes reportados fueron leves y temporales, destacando irritación ocular en el lugar de aplicación (20 %), visión tenue (16 %) y dolor de cabeza (13 %). El producto se presenta en viales monodosis sin conservantes y debe mantenerse refrigerado, aunque puede conservarse a temperatura ambiente durante un máximo de 30 días una vez abierto.

VIZZ también se posiciona como una opción más segura frente a otros colirios como Vuity, aprobado en 2021 y basado en pilocarpina, una sustancia que puede provocar molestias como presión en la frente o problemas vitreorretinianos al estimular el músculo de enfoque.

Pese al impacto del nuevo tratamiento, por el momento no se ha confirmado si VIZZ estará disponible en Europa o América Latina, donde aún debe superar las correspondientes evaluaciones regulatorias.