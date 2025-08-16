El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miembros de la UME esperan a que el fuego salga del bosque para intentar pararlo, en Ourense EFE

España cumple una semana de la grave ola incendios con Extremadura en situación «especialmente delicada»

Ayer se consiguió controlar los dos fuegos que devoraban Zamora y León, pero otros no dan tregua

J.Arias

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:44

España afronta este sábado su séptima jornada de unos incendios que ya han matado a tres personas, provocado quemaduras a otras diez y arrasando más ... de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo de norte a sur de la península. En su última actualización, la DGT contabiliza un total de nueve carreteras cortadas por los incendios. Todas ellas están en Castilla y León y Extremadura y una, la N-621 es de la red nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  3. 3

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  4. 4 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  5. 5

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  6. 6

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  7. 7

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  8. 8

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España cumple una semana de la grave ola incendios con Extremadura en situación «especialmente delicada»

España cumple una semana de la grave ola incendios con Extremadura en situación «especialmente delicada»