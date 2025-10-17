El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El equipo de 'First Dates' destapa la mentira de un soltero: «Quería tener una oportunidad»

Tino llegó al programa desde la localidad valenciana de Catarroja y relató el calvario que sufrió durante la dana

Marina León

Marina León

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:49

Comenta

Tino llegó a 'First Dates' desde la localidad valenciana de Catarroja. El soltero de 65 años le contó a Carlos Sobera el calvario que sufrió durante la dana. «Me cogió la riada y estaba con el agua hasta el cuello». Este mecánico jubilado explicó que «el agua entró en una planta baja. Hasta 1,60 metros llegó... me subí a la escalera y allí daba con la cabeza», dijo y señaló que tuvo que gritar y dar golpes hasta que consiguió salir. «Era como una película de pánico, algo fuerte».

Tuvo una cita con Amparo, auxiliar de enfermería y también de 65 años. Las cosas no empezaron muy bien y la mentira de Tino se destapó pronto. A medida que avanzaba la cena, el equipo del programa detectó algo extraño. El soltero insistió un par de veces en que buscaba una mujer más joven que él, de entre 65 y 66 años, la edad que supuestamente tenía.

Finalmente, él mismo confesó que tenía 82. «Os he mentido porque quería encontrar una mujer más joven. Si no, no puedo echar una cana al aire porque dicen que estamos aparcados y entonces no me dan cama», se sinceró. «Quería tener una oportunidad, y si digo mi edad real no me la dan», admitió. Por su parte, Amparo lo tuvo claro. «No me ha gustado. Yo no tengo 15 años, pero lo veo muy mayor. Yo ya soy mayorcita, pero para atracción física lo veo mayor», zanjó la enfermera y aseguró que no le iba a dar una segunda cita.

