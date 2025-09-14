El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Así se elige a los futuros ertzainas

Los jueces investigan la posible manipulación en la selección de ertzainas en Arkaute

D. S. Olabarri

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:28

Primera parte del proceso de selección

Los alumnos que entran en Arkaute deben superar antes unas pruebas eliminatorias. Se trata de unos exámenes psicotécnicos y teóricos. También deben pasar un test de personalidad, unas pruebas físicas y una entrevista personal.

Nueve meses de formación en Arkaute

Los aspirantes que superan la primera parte de la OPE comienzan su formación como policías en Arkaute. Allí reciben clases teóricas, de tiro, de conducción, de tácticas policiales...

Noticias relacionadas

Los jueces investigan la posible manipulación en la selección de ertzainas en Arkaute

Los jueces investigan la posible manipulación en la selección de ertzainas en Arkaute

Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de la Ertzaintza

Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de la Ertzaintza

Pruebas eliminatorias y valoración de actitudes

Más del 90% de las personas que suspenden en Arkaute lo hacen porque no superan el bloque en el que se engloba la «valoración de actitudes». Aquí se incluye el test de relaciones sociolaborales (conocido como 'sociograma'), la adaptabilidad a la academia y la entrevista final. Unos pocos también son excluidos en las pruebas de tiro.

Puntuaciones de los profesores

En el proceso judicial se comprueba que, al menos en esta promoción, la inmensa mayoría de los profesores puntúa a sus alumnos como norma general con 30 sobre 60 puntos disponibles en sus asignaturas. Esto sirve para que lo determinante del proceso selectivo -tanto para las exclusiones como para elegir las primeras plazas- sean los puntos que se juegan en la valoración de actitudes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  2. 2

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  3. 3 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  6. 6 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  7. 7

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  8. 8

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  9. 9 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  10. 10

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Así se elige a los futuros ertzainas

Así se elige a los futuros ertzainas