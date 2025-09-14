Así se elige a los futuros ertzainas Los jueces investigan la posible manipulación en la selección de ertzainas en Arkaute

Primera parte del proceso de selección

Los alumnos que entran en Arkaute deben superar antes unas pruebas eliminatorias. Se trata de unos exámenes psicotécnicos y teóricos. También deben pasar un test de personalidad, unas pruebas físicas y una entrevista personal.

Nueve meses de formación en Arkaute

Los aspirantes que superan la primera parte de la OPE comienzan su formación como policías en Arkaute. Allí reciben clases teóricas, de tiro, de conducción, de tácticas policiales...

Pruebas eliminatorias y valoración de actitudes

Más del 90% de las personas que suspenden en Arkaute lo hacen porque no superan el bloque en el que se engloba la «valoración de actitudes». Aquí se incluye el test de relaciones sociolaborales (conocido como 'sociograma'), la adaptabilidad a la academia y la entrevista final. Unos pocos también son excluidos en las pruebas de tiro.

Puntuaciones de los profesores

En el proceso judicial se comprueba que, al menos en esta promoción, la inmensa mayoría de los profesores puntúa a sus alumnos como norma general con 30 sobre 60 puntos disponibles en sus asignaturas. Esto sirve para que lo determinante del proceso selectivo -tanto para las exclusiones como para elegir las primeras plazas- sean los puntos que se juegan en la valoración de actitudes.

