La voz de los expertos

Mikel Santiago Escritor «Intento sorprender y aportar siempre algo innovador a la novela»

Mikel Santiago es uno de los escritores de novela negra más reconocidos del país. Entrevistado por el periodista de EL CORREO, Óscar Beltrán de Otálora, aseguró que el objetivo de sus libros es «sorprender y aportar algo innovador al género». «El éxito que tuvo 'La última noche en Tremore Beach', me llevó a pensar que no había nada de malo por escribir cosas que no se habían tratado antes».

Jorge Guerricaechevarría Guionista «Las plataformas han hecho que vayamos a formatos más cortos»

El ganador del Goya al mejor guion por la película 'Celda 211', Jorge Guerricaechevarría, alude que las plataformas digitales «han roto con la forma de hacer series». «Se ha pasado de las historias de 70 minutos a otras más cortas, que permiten a los espectadores disfrutarlas en un tiempo reducido», lanzó durante la entrevista que le realizó el periodista de este medio Oskar Belategui.

César García Publicista «Consumidores somos todos, se trata de tener empatía»

Cesar García es director de la agencia de creatividad Sra Rushmore desde el año 2001. El publicista explicó ayer que no hay que olvidarse de que «consumidores somos todos». «Solo siendo personas podemos hablar con personas. Se trata de tener empatía. Yo he tirado de humanidad para vender humanidad. Si ciertas cosas me gustan a mí, ¿por qué no a los demás?».

Agustín Atxa Comunicador «El sector del cine ha dado un cambio espectacular»

Agustín Atxa asumió en 2017 la responsabilidad de Bilbao Bizkaia Film Commission, un servicio que ayuda a productoras que quieran rodar en el territorio. Durante el foro de ayer aseguró que el sector del cine ha dado un «cambio espectacular» y que «ha impulsado la economía» a través de los diferentes proyectos cinematográficos. «Tenemos que seguir redoblando esfuerzos».

Nerea Luis Experta en IA «Con la inteligencia artificial hay que saber dónde sí y dónde no»

Nerea Luis demostró que era una experta en IA desde que comenzó su intervención, al mostrar una foto suya elaborada a través de inteligencia artificial que el público no apreció. A través del ejemplo, explicó las posibilidades que ofrece y cómo sacarle partido. «Gracias a ella podemos ahorrar tiempo en procesos y vamos a poder analizar muchísima información», aclaró.

Nerea Martiartu Cuántica «Nos encontramos ante un mundo que es un misterio»

La experta en cuántica Nerea Martiartu dejó claro al inicio de su charla que «nos encontramos en un mundo que no deja de ser un misterio para todos». La experta explicó ayer la física cuántica aplicada a la tecnología cuántica. «El mundo cuántico se puede comparar con el proceso de lanzar una moneda al aire. La certeza no se da hasta que se observa el resultado».

Gorka Zumeta Periodista «Es necesario desarrollar nuestro pensamiento crítico»

El periodista Gorka Zumeta ofreció ayer pautas para diferenciar lo que es comunicar de lo que es confundir.«Vivimos en una época en la que es más necesario que nunca desarrollar nuestro pensamiento crítico, nuestra capacidad para analizar lo que leemos o lo que vemos y establecer nuestras propias conclusiones, sin dejarnos intoxicar por la inteligencia artificial».

Beatriz López Consultora «Estrategias sencillas pueden marcar la diferencia»

Beatriz López es fundadora de BcomeDigital y coautora del libro 'Querido comercio: la guía para adaptarse a la era digital'. La consultora subrayó ayer que la digitalización «es una oportunidad», incluso en las tiendas de barrio. «Estrategias sencillas pueden marcar la diferencia con inversiones acotadas. Es cuestión de aprovechar la digitalización y reforzar lo que les hace especial».

Loreto Manzanera Ilustradora «La IA puede dejar más espacio al trabajo creativo del artista»

Loreto Manzanera es ilustradora. Algunos de los diseños recientes más icónicos de Estrella Galicia, Ron Barceló o KFC llevan su firma. La experta dijo en Innova que, de momento, la inteligencia artificial «es una aliada». «Puede agilizar procesos y complementar ideas ahorrando bastante tiempo mecánico y, por tanto, dejando más espacio al trabajo creativo del artista», aseguró.

Nagore Ipiña Humanidades «Comunicar y conectar es clave en las empresas»

Nagore Ipiña es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea. Ayer reflexionó sobre la importancia y la necesidad de convivencia de dos mundos aparentemente alejados, las humanidades y la empresa. «Comunicar y conectar son dos aspectos clave para conseguir que nuestras empresas sean eficientes y queridas», aseguró.