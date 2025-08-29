Una mujer pierde los ahorros de toda su vida tras ser estafada por una IA que se hacía pasar por un actor norteamericano Durante meses, Abigail Ruvalcaba creyó estar viviendo una historia sacada de una película al recibir vídeos de Steve Burton declarándole su amor

Rochell De Oro Viernes, 29 de agosto 2025, 17:06

Durante meses, Abigail Ruvalcaba creyó estar viviendo una historia sacada de una película. De forma recurrente, recibía vídeos en los que el actor Steve Burton, conocido por su papel en la serie General Hospital, le declaraba su amor y le aseguraba, a través de la pantalla, que su relación era auténtica. Lo que nunca imaginó es que todo era una farsa. Los vídeos fueron generados por inteligencia artificial y, tras ellos, no estaba el actor, sino un estafador que estuvo a punto de dejarla en la ruina.

En una entrevista con el medio estadounidense KTLA, Ruvalcaba relató que todo comenzó en Facebook Messenger, antes de trasladarse a WhatsApp. El supuesto Burton se ganó su confianza y la convenció de que necesitaba dinero. Primero, Ruvalcaba transfirió 81.000 dólares para ayudar a su 'enamorado', y luego, vendió el condominio familiar para entregarle otros 350.000 dólares de ganancias. Según el estafador, ese dinero serviría para reparar la casa que el actor había perdido en un incendio.

Afortunadamente, la hija de Abigail, Vivian descubrió la situación y actuó. «Si no hubiera actuado en ese momento, mi madre habría tenido que enviarle al estafador otros 70 mil dólares que tenía guardados», explicó.

La familia de Ruvalcaba asegura que, debido a su trastorno bipolar, la mujer estaba convencida de que vivía una historia de amor real. «Pensé que estaba enamorado, pensé que íbamos a tener una buena vida juntos», confesó entre lágrimas. Ahora, el engaño la ha dejado con graves deudas y al borde de la bancarrota.

Por su parte, el propio Steve Burton mostró su indignación al conocer lo sucedido y confirmó a los medios que los vídeos que le enseñaron a Ruvalcaba reproducían con gran precisión tanto su voz como su imagen. Además, aseguró que su imagen es utilizado con frecuencia en este tipo de fraudes y recordó que, en ninguna circunstancia, solicita dinero ni graba vídeos pidiendo apoyo económico.