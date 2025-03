La falsa medusa con ojos amarillos

Bruno Vergara Martes, 18 de marzo 2025, 10:29 Comenta Compartir

Una medusa con ojos. Ese es el vídeo que circula desde hace unos días por las redes. Muchos se creen todo lo que aparece en Internet, pero este animal con estas características no existe. Ha sido creado con Inteligencia Arficial.

Así lo explica a Newtral.es Ignacio Franco, biólogo marino especializado en medusas del Instituto Español de Oceanografía (IEO). «En la naturaleza no hay nada en esa línea. Solamente las cubomedusas tienen unos órganos que, sin llegar a ser ojos, y desde luego no tienen ese aspecto, pueden detectar algo de luz y les permite esquivar obstáculos. Pero no son nada parecidos, son estructuras de apenas 1 milímetro», sostiene este profesional.

El vídeo, que tiene más de 44 millones de visualizaciones, fue publicado por la cuenta @human_generate en TikTok el pasado 5 de febrero. Un perfil en el que aparecen contenidos generados con IA. En algunas sí incluye el hastag #AI, para que los usuarios sean conscientes de que el contenido no es real.

