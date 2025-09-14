Dos toros destrozan un coche durante los encierros de una pequeña localidad de Gudalajara Uno de los astados se hirió un cuerno y comenzó a sangrar ostensiblemente

Las fiestas patronales de Tendilla, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Guadalajara, se han hecho famosas por lo ocurrido en uno de los encierros. Dos toros arremetieron contra un coche que estaba aparcado en el recorrido y lo dejaron completamente destrozado. Uno de los astados, incluso, se hirió en uno de los cuernos y comenzó a sangrar ostensiblemente.

En las imágenes, que se han viralizado en las redes sociales, se puede ver a un toro negro focalizar su atención en dos corredores que se ocultaban tras un Peugeot negro. El animal arrancó con furia y se fue a por ellos... hasta que se topó de frente con el coche. Sin dudarlo, embistió el vehículo por la parte trasera derecha y no paró hasta que se hirió el cuerno. Después hubo un segundo toro, colorado, que también embistió al vehículo, gravemente dañado minutos antes.

Cuando todo terminó, muchos vecinos se acercaron al coche para comprobar el estado del mismo. Abolladuras, rayones... el vehículo estaba completamente destrozado.

