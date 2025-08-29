El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos jóvenes vascos viajan desde San Sebastián a París en patinete: 1.000 kilómetros en 30 días

Gorka Lasa e Ibai Martín han documentado su aventura en sus perfiles de Instagram

Rochell De Oro

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:08

Tras treinta días de travesía, la hazaña de Gorka Lasa e Ibai Martín ha llegado a su fin. Hace más de un mes, los dos jóvenes vascos se embarcaron en una compleja aventura: cruzar la frontera de Francia partiendo desde San Sebastián, a bordo de sus patinetes no eléctricos.

Los más de 1.000 kilómetros que separan ambas ciudades debían recorrerlos bajo condiciones extremas. Con un presupuesto de solo 100 euros -aunque luego aceptaron donaciones de sus seguidores-, los jóvenes tenían prohibido solicitar alojamiento, lo que les obligó a dormir en hamacas al aire libre y a enfrentarse a la falta de duchas. Únicamente contaban con sus patinetes, una mochila de 15 kilos y su equipo de grabación.

«¿Locos o genios?», se preguntan ambos jóvenes en su perfil de Instagram, al haber superado cada caída y situación adversa que se les presentó a lo largo del camino. «Mil kilómetros en ruedas pequeñitas, con caídas, cansancio y caras marchitas, pero también de risas, apoyo y calor, de toda la gente que nos dio su amor», explican.

Como auténticos mochileros, los vascos celebran la llegada a su destino con una foto frente a la Torre Eiffel, acompañados de sus patinetes. «Cerramos la aventura con broche final, la Torre Eiffel nos recibe brutal», comentan.

Los jóvenes, que partieron de la capital guipuzcoana el 28 de julio, han ido subiendo a redes sociales un vídeo diario para mostrar su travesía, acumulando más de 759 mil seguidores en Instagram. Un público fiel que no se ha perdido ni un solo vídeo y que ahora espera con ansias el próximo reto de los influencers.

