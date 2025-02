Esta es la dieta que siguen los habitantes de la isla con mayor longevidad: llegan a los 100 años

Marina León Martes, 25 de febrero 2025, 12:01 Comenta Compartir

Dan Buettner, experto en longevidad, cuenta que Icaria, la pequeña isla griega en el Egeo oriental, parece estar tocada con la varita de la eterna juventud. Además de tener un paisaje envidiable gracias a sus inigualables playas y sus cristalinas aguas, tiene una de las tasas más bajas de enfermedades crónicas y sus más de 8.000 residentes cuentan con una de las esperanzas de vida más altas del mundo.

De hecho, el investigador estadounidense explica en una entrevista en el podcast 'Live Well Be Well' que los icarianos viven aproximadamente ocho años más que los ciudadanos estadounidenses, en promedio, y muchos llegan a los 100 años.

Uno de los factores que favorecen esta calidad de vida es la alimentación. Al igual que la dieta mediterránea, la dieta de esta zona de Grecia incluye grasas saludables, mucha fibra y alimentos integrales ricos en nutrientes. Rica en vegetales, frutos secos, cereales, legumbres y el aceite de oliva como principal fuente de grasa añadida. Por el contrario, el queso, la carne roja y el vino tinto son alimentos que se consumen con moderación.

Además de esta dieta, los icarianos son grandes aficionados del té de hierbas y el café. Buettner explica que los griegos «beben té de hierbas todos los días» que preparan ellos mismos con plantas de sus jardines como orégano, diente de león, salvia y romero. Estas bebidas, según el experto en longevidad, cuentan con propiedades antiinflamatorias y diuréticas.

El estilo de vida de los icarianos también tiene una gran relevancia. Tienen mucha vida social y realizan actividad física de forma regular. Viven de manera relajada, sin horarios fijos. «El aire limpio, la brisa cálida, un estilo de vida activo al aire libre... son algunas de las claves», señala el experto en su libro 'The Blue Zones'.

