Denuncian daños en la Cruz del Gorbea y la destrucción de su mesa de orientación

El grupo de montañeros que cuida de forma altruista de la Cruz del Gorbea dio ayer la voz de alarma ante lo que podría ser ... un acto vandálico contra su cúspide, así como por la destrucción «total» de su mesa de orientación, que estaba situada a los pies del simbólico hito. Varios desconocidos habrían atacado ambos elementos en los últimos días. Las personas que miman esta cima, la más alta de Bizkaia (1.482 metros), están todavía analizando diversas fotografías y valorando los daños.

En el caso de la cruz, los destrozos serían en todo caso pequeños, afortunadamente. «Parece que han segado algo su altura», apunta Iñaki García Uribe, una de las personas que mejor conoce este icono. Esa es la sensación que dan las imágenes obtenidas en las últimas horas. Además, también se aprecia una especie de desconchón en la pintura. Con todo, todavía es pronto para conocer las consecuencias con precisión, ya que hace falta subirse con material técnico para supervisar de cerca el material de hierro porque podría haber también algún corte u otros desperfectos inapreciables desde abajo. Hay que tener en cuenta que la cruz alcanza una altura de 17 metros.

Los daños sí son muy importantes en el caso de la mesa de orientación. Este elemento data de 1931. Desde hace casi un siglo ha servido para que las personas que ascienden a la cumbre pudieran identificar el resto de montes que rodean el Gorbea.

Ampliar Los restos que han quedado de la mesa de orientación, que tenía una altura de 1,20 metros y databa de 1931. E. C.

Los desconocidos la han derruido. Para ello habrían metido una palanqueta en algunos de los agujeros que quedaban entre las piedras del monolito y habrían hecho fuerza hasta partirla en varios trozos. Por fortuna, el original de la pieza central se conserva en el museo del Parque Natural, en el Parketxe de Areatza. La que los vándalos han destrozado realmente es la tercera mesa de orientación. La que sustituyó a la genuina fue demolida a mazazos en el verano de 2002, en otro acto vandálico, y hubo que reponerla poco después. «Es deplorable porque se trata de una pieza única: es la segunda mesa de orientación más antigua de Euskadi y la más importante del montañismo vasco», se duele García Uribe. El hecho de que los atacantes usaran una palanqueta o barra de hierro denota cierta organización a la hora de ejecutar el atentado. Subir con todo ese peso hasta la cima evidencia una premeditación clara y «ganas de hacer daño».

Hipótesis abiertas

¿Qué motivación hay detrás de estos hechos? No se descarta ninguna hipótesis. Es cierto que, en Euskadi, existe un grupo de personas que está en contra de que las cimas de algunos montes estén coronadas por cruces, ya que lo consideran un elemento cristiano en un contexto de sociedad laica. Esto es algo que muchos mendizales sin adscripción religiosa rechazan. A su juicio, las cruces han trascendido su significado espiritual y estos ataques afectan «a todos». Otro dato que quizás pudiera tener relación con el ataque es que la Cruz del Gorbea ha lucido en las últimas semanas una bandera palestina. La enseña ha desaparecido al mismo tiempo que se ha detectado el acto vandálico.