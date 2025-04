«Daniel Sancho volverá a España en 2 o 3 años», dice su abogado

Pese a las aparentes dificultades que encierra la empresa, el abogado Marcos García-Montes ha sorprendido a todos al exponer un optimismo a prueba de ... bombas y ha asegurado que Daniel Sancho, su representado, «volverá a España en 2 o 3 años», a pesar de la condena a cadena perpetua a la que fue sentenciado por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Todo el equipo legal contratado por el actor Rodolfo Sancho pasó los últimos meses elaborando un meticuloso recurso de apelación que, tras numerosos retrasos y aplazamientos, ya ha sido entregado a los tribunales tailandeses, que ahora tendrán que pronunciarse sobre el veredicto final. No parece sencillo para el chef, pero sus abogados pretenden lograr una sentencia más favorable y uno de los objetivos prioritarios es que Daniel Sancho cumpla su condena o parte de ella en nuestro país.

Según ha desvelado Marcos García-Montes, habla con el reo dos veces por semana, todos los lunes y jueves, para asegurarse de que se encuentra bien. En una entrevista con 'El Pueblo de Ceuta', el letrado ha asegurado que el hijo de Rodolfo Sancho se encuentra «bien» a pesar de estar en una de las prisiones más peligrosas de Tailandia y que está recibiendo ayuda psicológica.

El propio condenado aseguró a Efe que la vida en Surat Thani no es tan dura como podría parecer desde fuera. «Hay agua corriente, está limpia, no hay cortes de luz y, además, la cárcel está organizada por los funcionarios. Hay más orden que en Samui», dijo en su día. También señaló que a los extranjeros se les permite hacer videollamadas y alargar las visitas, si bien advertía de que la atmósfera es «opresiva» por los constantes ruidos. «Nunca me he sentido amenazado. No hay una mafia en la cárcel. Hay muchos guardias y los presos saben que el buen comportamiento es lo que les va a ayudar a reducir las penas«, relataba.

«Premeditación no probada»

Sin embargo, la diferencia entre cumplir condena allí y hacerlo en España es abismal, y de ello son conscientes sus abogados, quienes han centrado buena parte de los objetivos de su recurso en traerle de vuelta a su país lo más pronto posible. «El propio fiscal dijo al salir del juicio que no pudo probar la premeditación», recuerda el abogado, quien, a pesar de no contemplar una absolución, sí cree firmemente en obtener una condena más favorable que le permita volver a España gracias a los acuerdos bilaterales existentes entre ambos países sobre el traslado de reos.

El equipo legal contratado por Rodolfo Sancho sigue defendiendo la inocencia del joven en el recurso presentado, a pesar de todas las pruebas obtenidas en su contra. De hecho, el documento de apelación contiene en sus 400 páginas todos los argumentos posibles que creen que demuestran que no hubo premeditación alguna sobre el crimen y que la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta se produjo de forma accidental como resultado de una pelea entre ambos.