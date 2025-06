Una cuadrilla de amigos vascos reacciona a las notas de Selectividad... y hay drama con Lengua

A.M. Miércoles, 11 de junio 2025, 19:29 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

Los estudiantes vascos que se sometieron a las pruebas de Selectividad hace unos días ya conocen los resultados. Es cierto que han aprobado prácticamente todos -un 97%- pero eso no se traduce necesariamente en sonrisas. Hay quienes esperaban más nota y otros, directamente, que se han quedado sin acceder a los grados universitarios que querían. A una cuadrilla de amigos vascos se les ha ocurrido grabar un vídeo mientras se enteraban de sus notas de Selectividad y después subirlo a TikTok. Y como suele ocurrir con estos vídeos, la prueba ha sido un éxito (al menos en cuanto a visitas se refiere).

El primero en descubrir su destino ya confiesa a la cámara que sus sensaciones «no son buenas porque no he estudiado». Partía con una media de 7,6 en bachillerato -cuenta el 60% de la nota final de Selectividad- y su objetivo esta mañana era «aprobar». La primera nota que conoció fue la de Euskera. «No se me da muy bien... yo creo que un 6», dice antes de que sus amigos le comuniquen que ha sacado un 7,35. Este se revuelve en la silla, nervioso, y sin dar creerse mucho el resultado.

Siguiente asignatura; Filosofía. «Pinté cuatro caras así que un 6...», dice mientras se rasca la cabeza. «6,5», le confirman sus amigos... Se frota las manos. En Lengua Castellana lo ve fácil... 7,5. Pero llega la primera mala noticia; 6,3. En Matemáticas, sin embargo, pensaba que iba a sacar un 2 y se sorprende cuando escucha al amigo pronunciar las cifras 6,6. Pero empieza a sospechar del vacile... «Te juro que solo hice un ejercicio... No puede ser». Inglés también acaba por encima de sus expectativas; un 8,05 frente al 7,9 pronosticado.

El próximo en pasar por la cámara fue un estudiante de ciencias. Espera buenas notas -tiene un 9,31 de media en bachillerato- pero le vale con un 5 para acceder al grado que desea. Tiene buenas sensaciones. En el primer pronóstico casi lo clava. «Euskera, un 8», dice. «7,95». «Bien, bien». Filosofía también obtiene un buen resultado; 7,8, por encima de lo esperado. Lengua (7,15), Inglés (8,2) y Matemáticas (9,5) disparan la emoción del joven, que incluso se sorprende cuando le dicen que ha aprobado Física (5,65). La última nota, en Dibujo Técnico, un 8,65.

El último en conocer sus notas iba con las expectativas bajas. Lucía una camiseta de Fernando Alonso y Aston Martin y se mostraba tranquilo, mientras movía el café con la cucharilla. Con una media de 6,89 en bachillerato confiesa que solo necesita aprobar la Selectividad... y arranca fuerte. Un 5,6 en Historia; un 8 en Euskera... Hasta que llega Lengua. «Ortografía... es que en clase voy bien pero por la ortografía un cuatro... te voy a decir un 5,5», afirma el joven. Pero no... 1,75. La cara de desconcierto del joven se entremezcla con las risas de sus amigos, que dificilmente pueden ponerse serios ante la preocupación del chaval. «Reclámalo», le animan. Matemáticas tampoco aprueba (4,65) pero salva los papeles con Inglés (7,5) y Economía (7,1). Aprueba con creces y respira tranquilo: «Menos mal, loco».

