Monjas del Monasterio de San Juan de la Penitencia, en Alcalá de Henares. Óscar Chamorro

«En el convento no entra una novicia desde hace 15 años»

Los monasterios siguen perdiendo fuelle: se han cerrado trece en un año y no llega el relevo. «Hay menos niños y menos fe», dicen las monjas de clausura

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:04

«Aquí no entra una novicia desde hace más de quince años», dice con resignación cristiana al otro lado del teléfono Gema Juan (Algemesí, Valencia, ... 55 años), monja de clausura y expriora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia de Puzol (Valencia). Gema (en su orden no se cambian el nombre) dejó sus estudios de Farmacia para abrazar la vida contemplativa en 1991, cuando aún no flaqueaban las vocaciones, las celdas se llenaban de jóvenes entusiastas como ella y las hermanas no presentaban las huellas del envejecimiento de hoy. Nada que ver con la actualidad.

