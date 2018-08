«El consumo de 'snacks' está acabando con los orangutanes» Huérfanos. La responsable de la ong International Animal Rescue (IAR) en Indonesia, con un bebé orangután. A la izquierda, la isla de Borneo, del tamaño de una vez y media España. / R. C. La veterinaria vasca Karmele Llano lidera en Borneo un equipo de 250 personas que lucha a quemarropa contra la industria del aceite de palma para salvar elreino menguante del primate rojo ICÍAR OCHOA DE OLANO Sábado, 1 septiembre 2018, 00:52

Viajamos al sudoeste de la gran isla de Borneo, donde la veterinaria y primatóloga Karmele Llano (Bilbao, 1978) se parte la cara a diario, desde 2003, por preservar aquel remoto santuario natural y a sus moradores pelirrojos. Ahora lo hace al frente de un destacamento de activistas. Entre ellos, muchos dayaks, descendientes de los fieros cazadores de cabezas.

- En breve anochecerá allí. ¿En qué ha consistido su jornada de hoy?

- Hoy hemos tenido que atender a un orangután que tenía heridas de machete. Pero vamos a tener que amputarle una mano...

- ¿Qué le ha sucedido?

- Bueno, a menudo recogemos ejemplares que han sido perseguidos porque, al quedarse sin su hábitat, entran en plantaciones o en poblados a buscar alimento, y la gente se asusta.

- Los autóctonos... ¿se asustan?

- En Borneo hay mucha gente inmigrante, que viene de otras islas, y no conoce a los animales de este entorno. Y reacciona de forma agresiva... Pero el día ha dado más de sí.

- Cuente.

- Tenemos varios proyectos de desarrollo sostenible de las comunidades y justo hoy ha venido un experto para hacerles un 'training' de un sistema que alterna el cultivo de arroz orgánico y de peces en el mismo campo. Y hemos estado sembrando el arroz.

Escuela de huérfanos. Cada mañana, un trabajador de la ong IAR lleva a los bebés orangutanes al bosque para que aprendan a manejarse en su hábitat natural. Cuando crecen, los ponen en libertad. / R. C.

- Entonces, también se ocupan de los animales racionales.

- Es que el problema del orangután es el humano. Su mayor amenaza está en la pérdida de su hábitat y eso ocurre, entre otras razones, porque la gente que vive en Borneo necesita cubrir sus necesidades mínimas. Y toman bosque para hacer cultivos. Si les proporcionamos capacitación agraria, obtienen más producción y no necesitan más hectáreas, o damos una alternativa a los que practican la tala ilegal y la caza.

- ¿Cuántos ejemplares tienen en el centro de Borneo que dirige?

- 112. La mayoría son crías que se han quedado huérfanas después de que mataran a sus madres. Bien por el conflicto con humanos, bien para comerlas o bien para el tráfico ilegal.

- ¿Qué hacen con ellas?

- Esos bebés se tienen que rehabilitar. Intentamos reproducir las condiciones en las que estarían en la naturaleza y tratar de que aprendan los unos de los otros a subirse a la cima de los árboles, buscar comida y hacer nidos donde dormir, de manera que estén preparados para sobrevivir por sí mismos en la naturaleza cuando llegue el momento de liberarles. Es un proceso largo y duro.

- ¿Y consiguen devolverles a la vida salvaje con éxito?

- Sí. Tenemos algunos monitorizados desde hace tres y cuatro años, y están bien.

- En su caso, su infancia está ligada a la casa de su abuela, en un pueblo de A Coruña donde veraneaba.

- Y a un pueblito castellano, Montejo de San Miguel, una zona también muy rural y salvaje.

- ¿Hay conexión Galicia-Burgos-Borneo?

- Sí. De hecho, la Galicia más recóndita y tradicional todavía se parece un poco a Borneo.

- ¿Qué tienen los orangutanes rojos para que haya decidido aislarse junto a ellos en una selva a 20.000 kilómetros de casa?

- Los primates siempre me han interesado. Y el orangután es muy especial. Es como el humano, pero mejor, porque no tienen maldad. Lo que me ató a esto fue la deforestación brutal en un lugar con tanta biodiversidad, tantos animales sufriendo por todos los sitios y la falta de recursos para este tipo de cosas, secundarias, que solo nos importan a los del primer mundo porque tenemos la vida resuelta. Mi contribución aquí será mucho más importante que cualquier cosa que pudiera haber hecho en Bilbao, España o Europa.

- Quiere salvarlos. De la todopoderosa industria del aceite de palma.

- Esas multinacionales vienen aquí, les quitan las tierras a los locales para luego llevar sus producciones a nuestros países, hacer que la pongan en todos los productos para que sean más baratos y consumamos más y más, y luego nos lo pongan en el biodiésel...¡ y pensemos que estamos ayudando al medio ambiente! Allí nos engañan todo el tiempo.

- Los 'snacks' también lo llevan, de manera que cuando compro una bolsa estoy contribuyendo a su extinción, ¿es eso?

- A los orangutanes y a otros muchas especies. Un ecosistema entero.

- Prácticamente, la mitad de los productos envasados que vemos en el supermercado contienen aceite de palma. ¿Cómo se para esta cadena de destrucción?

- Los consumidores tenemos mucho poder. Si no tomamos esas mierdas y optamos por la economía local, la destrucción se para.

- Esa cicatriz de 36 puntos de sutura que cruza su frente...

- Ya, bueno, fue hace mucho. Un fallo técnico en el rescate de un gibón.

- Los suyos, ¿la comprenden?

- Sí, me apoyan un montón. A su manera, también son activistas.