Cristiano Torres, durante la faena.

Le conceden las dos orejas a un novillero en Arnedo y devuelve una

Cristiano Torres reconoce que no merecía el segundo trofeo y renuncia así a la puerta grande del Zapato de Oro

Isabel Virumbrales

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:28

En la tercera de feria del Zapato de Oro de Arnedo sucedió algo totalmente inusual. Al doblar el quinto de la tarde, de la ganadería El Montecillo, el palco concedió dos orejas al novillero Cristiano Torres. El diestro, después de recibir los dos apéndices de mano de la alguacililla, devolvió uno de los trofeos y paseó solo una oreja en la vuelta al ruedo, que, por cierto, dio especialmente apresurado.

Este gesto del novillero aragonés, que en 2023 se alzó triunfador del Zapato de Plata, fue muy valorado por el público presente en el Arnedo Arena, ya que su actuación no alcanzó la rotundidad necesaria para hacerse con dos las orejas. Con esta decisión, el aragonés declinó salir por la puerta grande.

