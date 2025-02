Hace la misma compra en Mercadona, Carrefour y Lidl: este es el supermercado más barato

Marina León Jueves, 6 de febrero 2025, 14:04 Comenta Compartir

Comparar los precios entre los principales supermercados se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los consumidores que buscan reducir gastos. Por ello, el creador de contenido Pablo de la Cruz, conocido como @soydelacruzphto, ha hecho la misma compra en tres de los supermercados más conocidos: Mercadona, Carrefour y Lidl. Gracias a este experimento, ha podido comprobar cuál es el más caro y el más económico.

Este creador de contenido ha hecho una compra semanal para dos personas. El análisis incluyó alimentos básicos como frutas, verduras, carne, pescado, aceite y lácteos, priorizando las marcas blancas. La primera parada fue Mercadona, donde la compra ascendió a 81,51 euros. «Para todo lo que llevo me esperaba bastante más», asegura.

Después, Pablo de la Cruz se dirigió hacia la cadena de supermercados de origen francés, Carrefour. Después de colocar todos los artículos en el carro de la compra, el influencer pagó un total de 86,94 euros. En último lugar, se acercó a Lidl y realizó la misma compra por 78,05 euros.

«No me esperaba este resultado, tenía interiorizado que Mercadona iba a ser el más caro. Lidl se ha llevado la corona», dice y explica los diferentes factores que entran en juego. «Carrefour se caracteriza por su programa de fidelización, es decir, te van dando promociones, tarjetas... si eres cliente habitual te puede salir más barato», cuenta. «Entre Lidl y Mercadona, la diferencia es del 3,46 euros. Me parece insignificante porque la calidad de los dos es bastante buena. Al final, la diferencia de precio no es tan grande. Los precios han subido y llenar un carro de la compra cuesta mucho», concluye.

