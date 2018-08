Los cómicos apoyan a Bodegas «porque los chistes son ficción y las amenazas, realidad» Roberto Bodegas. El humorista gitano Dani Acosta sale en su defensa y considera «extraordinario» el vídeo que ha provocado reacciones de indignación ISABEL URRUTIA CABRERA Miércoles, 29 agosto 2018, 00:44

El controvertido monólogo de Rober Bodegas (A Coruña, 1982) que hace chistes sobre la comunidad gitana sigue en el candelero. Los cruces de opiniones y tertulias, además de un sinfín de comentarios en las redes sociales, mantienen viva la polémica del vídeo colgado (y ya retirado a petición de Bodegas) en la web de Comedy Central. ¿Debió o no debió disculparse públicamente el cómico gallego? ¿Hasta qué punto está justificada la reacción de Sociedad Gitana España, que ha emprendido acciones legales contra Bodegas? Según el recuento del humorista y de su equipo, hay «más de 400 amenazas de muerte» en Twitter y Facebook con el monologuista en el punto de mira.

«Yo soy sevillano y gitano. Me considero un cómico vejatorio, sin límites. Hago chistes de todo, ya sea el cáncer, las mujeres maltratadas, las violaciones, el terrorismo, la inmigración, las drogas, los homosexuales, los sordomudos... No me freno ni un pelo encima del escenario. Eso lo sabe perfectamente mi público. Y por eso, yo jamás pediría perdón por mi trabajo. De estar en el lugar de Rober, no me habría disculpado. El texto de sus chistes de gitanos es extraordinario. Nadie debería sentirse ofendido en un contexto de sátira o caricatura. ¡Por favor! ¿Distinguimos o no distinguimos entre la bufonada y una conversación seria?», se pregunta Acosta, 'El bestia', un showman del barrio de Triana, de 38 años.

En la misma línea se han posicionado otros colegas como Dani Mateo, que ha instado a a los gitanos a «utilizar el humor» para contraatacar al humorista gallego por su monólogo; y también Goyo Jiménez, que ha propuesto a los cómicos sentirse «una minoría oprimida y maltratada, y así nosotros también podríamos amenazar de muerte a quien consideremos que nos causa ofensa». Todavía más sarcástico se muestra Ignatius Farray, al escribir en Twitter: «Gitanos que se sienten reducidos a un estereotipo por los chistes de Rober Bodegas y para demostrar lo equivocados que son esos clichés le amenazan de muerte». La cómica Raquel Sastre también aporta su opinión al recalcar que «los chistes son ficción, mientras que insultar al humorista y amenazarlo de muerte es realidad. Los de los límites del humor da mucho miedo».

«No se piensa lo que se dice»

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, también ha metido baza: «Vivimos en un momento en el que la gente dice lo que piensa pero no piensa lo que dice», reflexiona el poeta granadino, que «a pesar de los pesares» siempre confía en la responsabilidad de los artistas a la hora de «ponerse límites».

Por el contrario, colectivos como Gitanas Feministas y la Fundación Internacional de Derechos Humanos han lamentado el monólogo de Bodegas, igual que Fundación Secretariado Gitano. «El humor nunca puede servir para ir contra la dignidad de un pueblo», recalcan en esta última entidad. A su juicio, las burlas que asocian la comunidad romaní al tráfico de drogas o las bodas con menores no contribuyen a la convivencia. De momento, la denuncia de Sociedad Gitana España contra Bodegas sigue su curso en un juzgado madrileño. El cómico espera que «el asunto se zanje de una manera cordial».