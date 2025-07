Cobran siete euros de propina «obligatoria» y estalla la polémica en redes

Aitor Echevarría Martes, 22 de julio 2025, 18:26 Comenta Compartir

La sorpresa de una clienta en un restaurante del paseo marítimo de El Palo, en Málaga, ha desatado una ola de indignación en redes sociales. Según relata, tras disfrutar de una comida en el establecimiento, recibió una cuenta con un detalle inesperado, una «propina» de 7 euros añadida directamente al total, sin haberla autorizado.

La denuncia fue difundida por la popular cuenta de X Soy Camarero, gestionada por Jesús Soriano, conocido por compartir anécdotas y denuncias relacionadas con el sector hostelero. La publicación incluye la foto del ticket, donde la suma original de 38,80 euros (correspondiente a bebidas, espetos, fritura y pan) se ve incrementada hasta los 45,80 euros por esa «propina automática».

Primera vez que veo esto aquí en España ¿Qué opináis? pic.twitter.com/bxLhT481Rs — Soy Camarero (@soycamarero) July 20, 2025

En España, a diferencia de países como Estados Unidos, las propinas no son obligatorias ni forman parte de la cuenta, salvo que el cliente decida incluirlas voluntariamente. Algunas cartas sugieren un porcentaje, pero el gesto sigue siendo una decisión personal.

El revuelo no se ha hecho esperar. El post acumula más de 600.000 visualizaciones y cientos de comentarios en los que los usuarios se preguntan si este cobro es legal. La mayoría coincide en que no lo es, al tratarse de un importe no pactado previamente. Además, algunos señalan que aplicar el IVA a una propina forzada sería motivo de sanción para el establecimiento.

