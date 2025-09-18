Circula con la puerta del coche totalmente abierta por una autovía en Santander

B. V. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:21 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

Los conductores que circulan por la autovía S-10, en Santander, se han llevado un buen susto. Hace unos días, un coche iba con una de sus puertas totalmente abierta. Según se puede observar en un vídeo difundido por redes sociales, el vehículo transportaba unos muebles en su interior y como las dimensiones no permitían cerrar las puertas, decidieron dejar abierta la del copiloto y sujetarla únicamente con un precinto.

En las imágenes también se ve cómo el conductor trata de cambiarse de carril. Acciona varias veces los intermitentes, girando el coche hacia izquierda y derecha.

Una situación muy peligrosa, ya que la persona que va al volante pone en riesgo al resto de conductores. En España, circular con el maletero mal cerrado o con la carga en mal estado puede conllevar una multa de hasta 200 euros. Además, abrir la puerta de forma indebida al bajarse del vehículo puede suponer una sanción de hasta 80 euros.

