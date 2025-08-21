El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El dragón azul apenas mide entre dos y cuatro centímetros, pero su picadura es muy molesta. E.C.

Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul

Esto pequeños moluscos marinos se alimentan de medusas y de carabelas portuguesas, y absorben sus venenos

Jon Garay

Jon Garay

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:29

Varias playas del litoral mediterráneo se han visto obligadas a prohibir los accesos a los bañistas por la presencia del peligroso dragón azul. Los dos ... puntos afectados hasta el momento son Cádiz y Alicante. En el primero de ellos, este lunes se encontraron al menos seis ejemplares en el arenal de Santa Bárbara, en la Línea de la Concepción, lo que obligó a las autoridades a izar la bandera roja. En el caso de la costa levantina, su presencia se detectó el miércoles. En concreto, se avistaron dos ejemplares en las playas de Guardamar del Segura, donde el ayuntamiento de la localidad levantina ordenó impedir los accesos, una medida que se mantuvo activa este jueves.

