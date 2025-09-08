Basurto ensayará la estimulación eléctrica craneal en pacientes con covid persistente

80 pacientes con covid persistente van a formar parte del primer ensayo clínico que se realizará en Euskadi para probar los beneficios que la estimulación ... eléctrica transcraneal puede tener en estos enfermos. El estudio comenzará en otoño y se prolongará durante seis meses. Este tratamiento consiste en proyectar estímulos eléctricos o magnéticos sobre determinadas zonas del cerebro donde se cree que estos estímulos pueden obtener efectos favorables al incidir en la actividad neuronal del enfermo. Esta terapia es empleada ya con éxito en otras patologías, como la depresión, la fatiga crónica o la astenia prolongada.

Todos esos síndromes muestran síntomas en común con los que padecen los pacientes de 'long-covid', como el cansancio persistente o los problemas y quejas cognitivas. De ahí que se quiera testar en ellos los posibles efectos de esta indicación. «Actualmente no existe ninguna terapia ni medicación específica para las personas con covid persistente. Lo que se hace es tratar los síntomas que sufren. Nosotros queremos ofrecerles algo nuevo y ponemos en marcha el ensayo. Buscamos mejorar la calidad de vida de estas personas», explica Juan Carlos García-Moncó, jefe del servicio de Neurología de Basurto.

El facultativo detalla que el ensayo consistirá en aplicar sesiones repetidas de estimulación eléctrica o magnética prolongada varias veces al día a los participantes durante las semanas que se prolongará el estudio. Para aplicarles la terapia a los pacientes les pondrán en la cabeza un dispositivo similar a un gorro con una serie de electrodos que se colocan sobre el cuero cabelludo. 40 de los participantes recibirán el tratamiento real, mientras que a otros 40 se les aplicará una simulación. De esta manera podrán comprobar los efectos que tiene la electroestimulación en el primer grupo con respecto al segundo. Si los resultados son favorables el estudio se prolongará durante más tiempo, avanza García-Moncó. El ensayo ha sido aprobado por el Comité de Ética de Euskadi.

La investigación se va a llevar a cabo en Basurto al estar allí la unidad de covid persistente de Osakidetza, abierta en febrero. En estos meses han atendido a 104 pacientes llegados de toda Euskadi. La mayoría (84) provienen de Bizkaia, 11 de Álava y 9 han sido derivados desde Gipuzkoa, según figura en la información remitida por Salud al Parlamento vasco a petición de la popular Laura Garrido. De todos ellos 14 han recibido el alta y 90 se mantienen bajo seguimiento. A cada uno de ellos se le pautan una serie de terapias y ejercicios adaptados con el fin de mejorar su situación, tanto física como anímica.

Pilotada por neurólogos, en esta unidad colaboran también especialistas de medicina interna, médicos rehabilitadores, digestivos o psiquiatras. La variedad de síntomas que muestran estas personas es tan amplia como los que mostraba el covid. Entre los más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza, la fatiga extrema, los problemas para respirar, la niebla mental, las dificultades de concentración, el dolor muscular, las taquicardias o los problemas digestivos. Esta disparidad de síntomas hace precisamente que el 'long-covid' sea una patología difícil de diagnosticar. Es una enfermedad en la que permanecen presentes las dolencias causadas por el virus una vez se ha superado la infección.