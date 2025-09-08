El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

A los pacientes se les coloca un gorro para aplicarles la terapia. E. C.

Basurto ensayará la estimulación eléctrica craneal en pacientes con covid persistente

El estudio busca poder ofrecer una terapia eficaz para mejorar los problemas cognitivos y de fatiga que sufren gran parte de los afectados

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:00

80 pacientes con covid persistente van a formar parte del primer ensayo clínico que se realizará en Euskadi para probar los beneficios que la estimulación ... eléctrica transcraneal puede tener en estos enfermos. El estudio comenzará en otoño y se prolongará durante seis meses. Este tratamiento consiste en proyectar estímulos eléctricos o magnéticos sobre determinadas zonas del cerebro donde se cree que estos estímulos pueden obtener efectos favorables al incidir en la actividad neuronal del enfermo. Esta terapia es empleada ya con éxito en otras patologías, como la depresión, la fatiga crónica o la astenia prolongada.

