El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Josefina, en el camarote donde durmió un año al ser okupada su casa.

Josefina, en el camarote donde durmió un año al ser okupada su casa. Igor Martín

Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria

La mujer, de 71 años, tenía que usar un balde para hacer sus necesidades y, cuando salía a la calle para vaciarlo, «me hacía burla y señas desde la ventana de mi casa»

D. González | I. Juez

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:56

Comenta

Un año de auténtica pesadilla. Es lo que tuvo que soportar Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria. Además del robo de varias joyas en su domicilio ... que está investigando la Ertzaintza, esta mujer, de 71 años, tuvo que recurrir a su camarote para tener un techo donde dormir. Esta vecina, con la voz quebrada por la rabia y la pena, mostró a EL CORREO cómo tenía que sortear en su vida diaria todo tipo cachivaches amontonados en un habitáculo que, además, presenta humedades, lo que ha terminado afectando a su salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  3. 3

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  8. 8

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  9. 9

    Piden 3 años de prisión para los jefes de un trabajador sin contrato que se amputó un dedo
  10. 10 El club de fútbol Padura llora la pérdida del trabajador fallecido en Arrigorriaga: delegado y padre de dos jugadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Asfixiada por los trastos y la humedad en un camarote: así vivió un año Josefina tras ser okupado su piso en Vitoria