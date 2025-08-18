El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amaral pone fin a su polémica con Bunbury: «Es hora de que se cuente la verdad»

La artista zaragozana lleva más de 20 años recibiendo ataques por parte de los fans del cantante

Marina León

Marina León

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:16

Eva Amaral lleva casi 20 años recibiendo ataques e insultos en redes sociales por parte de algunos fans de Enrique Bunbury. Y es que durante todo este tiempo hay quienes aseguran que el tema 'Puta desgraciada' del que fue líder del grupo 'Héroes del Silencio' estaba dedicado a ella por «haberle traicionado». La canción, con versos como «No conozco a nadie que mienta como tú / Con tanta disciplina, precisión y sinceridad / Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad», vio la luz en 2006.

Tras una actuación de Amaral en Cádiz hace unos días, los seguidores de Bunbury hablaron de nuevo sobre el supuesto enfrentamiento entre los cantantes. Desde el perfil oficial de Amaral en X (antes Twitter) han decidido pronunciarse al respecto. «Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo», escriben. «Bunbury no te dedicó eso por ser mujer, fue por dar puñaladas por la espalda», afirma otro tuitero. «En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces porque no le preguntas a @bunburyoficial Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz», añade el dúo zaragozano formado por Eva Amaral y Juan Aguirre.

Una usuaria ha publicado un extracto de una entrevista del cantante en la que le preguntan directamente si la canción está dedicada a Eva Amaral. «No sé cuántas veces me oreguntaron por este tema. Lo contaré otra vez, a ver si consigo que se sepa mi versión de los hechos», apunta. «El texto de 'Puta desgraciada' pertenece a mi época deambulando por Nicaragua. No habla de Eva, ni remotamente», cuenta.

