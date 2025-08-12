Alerta alimentaria «grave» por la presencia de partículas de vidrio en un conocido pescado procedente de España La Unión Europea ha ordenado retirar el producto afectado del mercado y de los canales de distribución

Silvia Osorio Martes, 12 de agosto 2025, 13:59

La Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria de carácter «grave» por la presencia de partículas de vidrio en conservas de anchoas procedentes de España. El Sistema de Alertas Europeas de Seguridad, el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, ha ordenado retirar del mercado el producto afectado.

Según el informe publicado por el RASFF en su web este pasado 8 de agosto, el país que dio la voz de alarma fue Países Bajos. En concreto, se trata de un lote de conservas de anchoa en formato filetes. Los mares están contaminados y determinados materiales se presentan como un potencial peligro para la salud humana.

El riesgo que supone el exceso de vidrio en los alimentos hace que la vigilancia sea extrema en los controles sanitarios de la Unión Europea. El informe de la Unión Europea confirma que no se llegó a distribuir a otros países miembros y se quedó sin salir del control fronterizo.

El el Sistema de Alertas Europeas de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea emite alertas sanitarias de mayor o menor importancia. La Red de Alerta Rápida Nacional de Piensos se constituye como un sistema de intercambio de información entre los países miembros, de manera que los informes publicados se remiten a los correspondientes ministerios de sanidad. Fue creado en 1979 y está integrado por todos los países de la Unión Europea a través de sus agencias alimentarias (la AESAN en el caso de España). El principal objetivo es que productos alimentarios en mal estado lleguen al consumo humano y evistar riesgos graves para la salud.