El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Alerta alimentaria «grave» por la presencia de partículas de vidrio en un conocido pescado procedente de España

La Unión Europea ha ordenado retirar el producto afectado del mercado y de los canales de distribución

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 12 de agosto 2025, 13:59

La Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria de carácter «grave» por la presencia de partículas de vidrio en conservas de anchoas procedentes de España. El Sistema de Alertas Europeas de Seguridad, el organismo que se encarga de velar por la seguridad alimentaria en el Viejo Continente, ha ordenado retirar del mercado el producto afectado.

Según el informe publicado por el RASFF en su web este pasado 8 de agosto, el país que dio la voz de alarma fue Países Bajos. En concreto, se trata de un lote de conservas de anchoa en formato filetes. Los mares están contaminados y determinados materiales se presentan como un potencial peligro para la salud humana.

El riesgo que supone el exceso de vidrio en los alimentos hace que la vigilancia sea extrema en los controles sanitarios de la Unión Europea. El informe de la Unión Europea confirma que no se llegó a distribuir a otros países miembros y se quedó sin salir del control fronterizo.

El el Sistema de Alertas Europeas de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea emite alertas sanitarias de mayor o menor importancia. La Red de Alerta Rápida Nacional de Piensos se constituye como un sistema de intercambio de información entre los países miembros, de manera que los informes publicados se remiten a los correspondientes ministerios de sanidad. Fue creado en 1979 y está integrado por todos los países de la Unión Europea a través de sus agencias alimentarias (la AESAN en el caso de España). El principal objetivo es que productos alimentarios en mal estado lleguen al consumo humano y evistar riesgos graves para la salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  7. 7 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés
  8. 8 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  9. 9

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  10. 10 La ola de calor se recrudece en Bizkaia: los termómetros superan los 40 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alerta alimentaria «grave» por la presencia de partículas de vidrio en un conocido pescado procedente de España

Alerta alimentaria «grave» por la presencia de partículas de vidrio en un conocido pescado procedente de España