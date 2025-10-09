Afectadas por los cribados de cáncer de mama: «Es una catástrofe, sentimos rabia»

María José empieza a atender el teléfono a las diez. Pero suena desde mucho antes. «Cada día nos llaman cincuenta mujeres o más». La cascada ... de afectadas por el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que van a demandar al Servicio Andaluz de Salud por los retrasos en los diagnósticos, no para. «Estamos tristes, sentimos rabia. Lo que ha sucedido es una catástrofe. Enterarte de que tienes un tumor año y medio después cambia tanto la cosa… Hay pacientes que han fallecido, otras que se han quedado sin pecho. Se habría evitado con una simple llamada».

María José de la Fuente es una de las portavoces de Amama, la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla, que aglutina a todas las afectadas de Andalucía. Recaba cada día nuevos testimonios de mujeres a las que no se avisó del diagnóstico o se avisó tarde -son unas 2.000, aunque inicialmente la Junta de Andalucía habló solo de «tres casos»-. Y a los relatos más impactantes, les coloca un post-it amarillo. Para que nadie se olvide de ellas.

De Isabel, por ejemplo, una mujer de 55 años. «En marzo de 2023 le llamaron del programa de cribado y le hicieron una ecografía. Le dijeron que si no le avisaban es que todo estaba bien. Le llamaron de nuevo en abril de 2025 y, como la prueba se hace cada dos años, ella pensó que le tocaba hacerse una nueva. Cuando le dijeron que tenían que ampliarle el estudio de la primera ecografía no quería creerlo. ¡Dos años después! Y apareció el tumor, que ya era grande y había afectado también a los ganglios. Isabel recibió quimio y radio y se ha quedado sin pecho. «Ha llorado mucho, tiene tanta rabia... Un retraso en el diagnóstico, aunque sean meses, es muchísimo».

«Cuanto antes se trate un tumor, mejor. Curar un cáncer de un centímetro es mucho más fácil que hacerlo con uno de diez», ha señalado el presidente de la Asociación Española de Investigación del Cáncer, Rafael López, quien ha calificado lo sucedido en el sistema sanitario andaluz de «fallo de gestión intolerable». Demoras de meses y hasta de dos años que han empeorado el pronóstico de una enfermedad «que no da síntomas», alertan desde Amama. «Las mujeres se iban tranquilas a casa. No se les puede culpar tampoco por no detectarlo en una autoexploración».

Sí se lo notó Ana, de 55 años. «En enero de este año le hicieron la mamografía y el 17 de febrero el radiólogo escribió un informe en el que alertaba de lesión en la mama y pedía una biopsia. Pero nadie avisó a Ana, que se notó el bulto en mayo. Asustada, acudió al médico de cabecera y este, al abrir su historia, vio el aviso de radiología».

Fallo informático

Tenía que haberle llegado por carta tres meses antes. Así se especifica en la web del programa de detección precoz de cáncer de mama de la Consejería de Salud y Consumo, donde se detalla el protocolo. «El resultado de la prueba lo recibe la interesada por correo y, en el caso de que deba ser derivada al hospital para completar el estudio o hacer algún tratamiento, también recibirá dicha cita por correo».

Pero el protocolo falló. Desde el Gobierno de Andalucía se ha señalado a «una disfunción en los sistemas informáticos» y el presidente de la Junta, José Manuel Moreno (PP), ha anunciado «un plan de choque para cambiar el protocolo de información». Inyectarán 12 millones de euros y ampliarán la plantilla con 119 trabajadores para que el 30 de noviembre todas las mujeres afectadas por los retrasos puedan haberse hecho las pruebas necesarias. Moreno también ha explicado que, hasta ahora, los diagnósticos dudosos no se comunicaban a las afectadas «para no introducir un elemento de ansiedad». Una explicación que ha generado mucha controversia. «Escuchar eso es doloroso. Lo dicen porque las afectadas no son ni sus madres, ni sus hermanas, ni sus hijas…», se duele la portavoz de Amama.

«Protocolo de la vergüenza»

Desde el PSOE lo han calificado de «protocolo de la vergüenza», pero desde el PP recuerdan que es el mismo protocolo que estaba vigente cuando la actual vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero (PSOE), ostentaba el cargo de consejera de Salud en Andalucía (2004-2013). El Gobierno ha anunciado un «estudio pormenorizado» de los planes de cribado de cáncer a nivel nacional que empezará por Andalucía.

La bronca política se ha trasladado también a los juzgados. IU y Adelante Andalucía han interpuesto escritos ante la Fiscalía y el Defensor del Paciente también ha remitido una petición al Fiscal Superior de Andalucía para que intervenga de oficio. «Es gravísimo, no queremos que se quede solo en noticia», ha dicho a EL CORREO su presidenta, Carmen Flores. El abogado de Amama, Manuel Jiménez, ha confirmado a este periódico que están estudiando «si presentar una demanda colectiva o individual» y desde Facua-Consumidores han creado una plataforma de afectadas.