Afectadas por los cribados de cáncer de mama: «Es una catástrofe, sentimos rabia»

Las 2.000 mujeres que sufrieron retrasos en su diagnóstico demandarán al Servicio Andaluz de Salud

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:39

Comenta

María José empieza a atender el teléfono a las diez. Pero suena desde mucho antes. «Cada día nos llaman cincuenta mujeres o más». La cascada ... de afectadas por el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, que van a demandar al Servicio Andaluz de Salud por los retrasos en los diagnósticos, no para. «Estamos tristes, sentimos rabia. Lo que ha sucedido es una catástrofe. Enterarte de que tienes un tumor año y medio después cambia tanto la cosa… Hay pacientes que han fallecido, otras que se han quedado sin pecho. Se habría evitado con una simple llamada».

