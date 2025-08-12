Una aerolínea olvida a dos mujeres ciegas en tierra y después fleta un avión solo para ellas La compañía les pidió disculpas y les ofreció también un vale de 100 dólares a cada una por las molestias causadas

Camille Tate y Sherri Brun acudieron al aeropuerto de Nueva Orleans para tomar un avión a Orlando. Las dos mujeres, con discapacidad visual, estaban en la puerta de embarque puntuales. Sin embargo, tras esperar cinco horas, pensaron que algo no iba bien. La aerolínea estadounidense Southwest Airlines había reprogramado el vuelo e informado de ello a través de los paneles del aeródromo, unos avisos que el resto de pasajeros no tienen problema en ver, pero ellas, al ser ciegas, no se enteraron de los cambios. Y, claro, lo perdieron.

El cambio de vuelo solo se notificó en los paneles del aeropuerto, ni siquiera por megafonía. «Nadie nos dijo nada», dijeron, según informa el periódico 'The Guardian'. La aerolínea, consciente de su error, pidió perdón a las dos mujeres y les quiso compensar fletando un avión exclusivamente para ellas y llevarlas a sus destino.

«Son las únicas dos personas en este vuelo porque se olvidaron de ustedes», les dijeron al recibirlas a bordo. La compañía también les ofreció a Brun y a Tate un vale de 100 dólares a cada una por las molestias causadas.

La compañía pidió disculpas y emitió un comunicado para explicar lo sucedido. «Southwest siempre busca maneras de mejorar la experiencia de viaje de nuestros clientes y participa activamente en la industria aérea compartiendo las mejores prácticas para acomodar mejor a los pasajeros con discapacidades».

De hecho, la aerolínea suele realizar acciones inclusivas en favor de personas con discapacidad, como el traslado de perros de asistencia o la organización de viajes para familias con niños con discapacidad.

