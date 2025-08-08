El importante aviso de la DGT: habrá que llevar en el coche este aparato a partir de 2026 Se impondrán multas de 200 euros a quienes carezcan de este nuevo aparato de geolocalización en carretera

Aitor Echevarría Viernes, 8 de agosto 2025, 13:13 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos en España deberán contar obligatoriamente con una baliza luminosa de V16 homologada, equipada con tecnología de geolocalización y colectividad (aquello que los conductores conocen con «baliza V16 conectada»). Esta modificación en la normativa, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), marca el fin del uso de los clásicos triángulos de emergencia después de 2025.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, se permitirá el uso tanto de los tradicionales triángulos como de las balizas V16 no conectadas. Sin embargo, desde el primer día de 2026, estará prohibido señalizar una avería o accidente con triángulos; sólo se aceptarán dispositivos conectados que cumplan con los requisitos oficiales. Los conductores que no dispongan del aparato homologado o no lo utilicen adecuadamente estarán expuestos a sanciones económicas que podrían alcanzar los 200 euros.

Aunque no se contempla retirada de puntos del carnet, sí se prevé un fuerte control por parte de las autoridades, especialmente en tramos con mayor riesgo de colisiones tras averías o accidentes.

Ampliar Dispositivo de preseñalización V16 DGT

¿Cuánto costará?

Lo prudente es adquirir la baliza con antelación. Se espera que la demanda (y, por tanto, su precio) aumenten conforme se acerque la fecha límite. Actualmente, el coste medio estimado oscila entre 40 y 60 €, aunque variará según fabricante y prestaciones adicionales como batería de larga duración, materiales robustos o sistemas de alarma sonora.

Los conductores deben asegurarse de comprar modelos homologados, idealmente consultando la lista oficial de la DGT (o en su defecto, comprando en establecimientos especializados o distribuidores autorizados) para evitar recibir un aparato que no cumpla la normativa.

¿Por qué sustituir los triángulos?

1. Seguridad mejorada, especialmente en vías rápidas y con baja visibilidad: permiten señalizar la presencia del vehículo sin necesidad de salir del habitáculo, evitando el riesgo de ser atropellado al colocarlos manualmente.

2. Aviso más eficaz: la baliza emite una señal luminosa (con mayor visibilidad que los triángulos) y, al activarse, envía automáticamente la ubicación precisa del vehículo a la DGT y servicios de emergencia mediante una tarjeta SIM integrada y sistema de geolocalización propio.

3. Respuestas más rápidas: el aviso transmitido llega de inmediato a los servicios, agilizando la asistencia en carretera.