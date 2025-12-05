El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una de las sesiones del juicio al fiscal general en el Tribunal Supremo. EFE

La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

Denuncia «irregularidades institucionales» en la causa, la tardanza de la sentencia o los cursos que dieron en el colegio de abogados tres de los magistrados juzgadores

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:12

Comenta

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), el colectivo profesional que en su día estuvo presidido por Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado condenado por ... el Tribunal Supremo por revelación de información reservada, da un paso más en su campaña para denunciar las «graves anomalías» e «irregularidades institucionales» en el procedimiento y en la sentencia, de la que solo se conoce el fallo dos semanas después de dictarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales lleva a la ONU las «anomalías» de la condena a García Ortiz