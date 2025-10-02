El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras R.C

La UCO pide las cuentas de los exjefes de ADIF y Carreteras en busca de mordidas

Los agentes recuerdan al juez que Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero fueron «facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones» de obra pública del 'caso Koldo'

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:34

Comenta

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, poder acceder a ... las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero. Ambos están siendo investigados en la causa y, según los audios intervenidos a Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos, habrían participaron en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública, hasta el punto de que en uno de esos audios se escucha a Pardo de Vera alertar a García de que los contratos a una empresa en concreto debían de ser más discretos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa
  2. 2 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  5. 5

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  6. 6

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  7. 7

    Vía libre para comenzar la reforma de Autonomía, que perderá dos carriles y ganará zonas verdes
  8. 8

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  9. 9 La firma española de calzado plano que enamora a Tamara Falcó y Pippa Middleton abre tienda en Bilbao
  10. 10

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La UCO pide las cuentas de los exjefes de ADIF y Carreteras en busca de mordidas

La UCO pide las cuentas de los exjefes de ADIF y Carreteras en busca de mordidas