Torra llama a Urkullu y le pide explicaciones por reclamar solo la excarcelación de Junqueras Es la primera conversación telefónica que mantienen el lehendakari y el presidente de la Generalitat, que se emplazan a una próxima reunión OLATZ BARRIUSO Miércoles, 29 agosto 2018, 21:25

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha llamado este miércoles al lehendakari Iñigo Urkullu para reprocharle que reclamara este martes la excarcelación de Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés' que, con su discurso pragmático y posibilista, puedan contribuir en libertad a «rebajar la tensión» en Cataluña. En su intervención tras el primer consejo de gobierno del curso político en San Sebastián, el jefe del Ejecutivo de Vitoria, preguntado por su reciente visita en la cárcel al exvicepresidente de la Generalitat, aprovechó para sugerir al Gobierno del PSOE la puesta en libertad de los líderes moderados del soebranismo para ayudar a evitar una fractura social en Cataluña y reconducir el conflicto.

Las palabras de Urkullu cayeron como un jarro de agua fría en Junts per Catalunya, el grupo parlamentario del PDeCAT, que ahora controla Carles Puigdemont. Fuentes de JxCat expresaron su «malestar y sorpresa» por las declaraciones del lehendakari y por el hecho de que visitara solo a Junqueras en la prisión barcelonesa de Lledoners y no a otros dirigentes del 'procés' recluidos en el mismo centro penitenciario y cercanos a Puigdemont como Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn. Fuentes de Lehendakaritza han confirmado hoy que Torra telefoneó a Urkullu para pedirle «aclaraciones» por sus palabras. El lehendakari le ha dado las explicaciones pertinentes, según estos medios, y ambos se han emplazado a mantener una próxima reunión, aún sin fecha. La conversación telefónica de hoy es la primera que mantienen Urkullu y Torra. El lehendakari le envió un mensaje de felicitación cuando fue elegido president, a mediados de mayo, «y hasta hoy no ha había habido respuesta».