Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo, en Madrid. EFE

¿Quién está al mando?

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:02

Después de que los boicoteadores propalestinos de La Vuelta lograran reventar el final de la carrera en Madrid, ayer Pedro Sánchez dio una vuelta de ... tuerca más al exigir la expulsión de Israel de la tierra prometida. Fuera de las competiciones internacionales, fuera de Eurovisión. Y RTVE le sigue la estela. ¿Israel fuera del planeta, que es lo que persigue Hamás? Y adaptó la realidad a su conveniencia insistiendo, sin pestañear, en que los manifestantes que abortaron el final de la carrera ciclista defienden su causa «de forma pacífica». Nada más lejos de la verdad. En el final de La Vuelta, que tuvo que conformarse con la entrega de los trofeos oficiales a los ganadores en un improvisado podio clandestino en el garaje de un hotel, se impuso la violencia.

Espacios grises

