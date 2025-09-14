«Tener más competencias nos ayudaría a gestionar mejor la inmigración»

– ¿Cómo se puede dar respuesta a la creciente preocupación social por la inmigración?

– Es un reto mayúsculo y un fenómeno que ha llegado ... para quedarse. El viaje que ha hecho esta semana el lehendakari a Canarias pone de manifiesto cuál es nuestra manera de gestionarlo, de forma constructiva y con la vía laboral como el mejor método para la integración social de los migrantes.

– ¿Detecta un endurecimiento del discurso migratorio de los partidos, particularmente del suyo, el PNV?

– No me parece que sea ningún endurecimiento. Euskadi es solidaria, integradora y acogedora, y tenemos un modelo diferenciado. Hace poco hemos recibido la competencia para dar los permisos iniciales de trabajo a personas extranjeras, pero aún necesitamos más herramientas como poder otorgar los permisos de residencia. Eso nos ayudaría a gestionar mejor este fenómeno.

– ¿Le preocupa que se mezclen los debates de la inmigración y la delincuencia?

– Sí, porque es una cuestión que incentiva los cantos de sirena de los populismos y la extrema derecha, con soluciones sencillas a asuntos complejos. Creo que es muy pertinente la creación del Basque Segurtasun Foroa para poder escuchar a personas expertas en la materia.

– ¿Es la seguridad la nueva bandera del Gobierno vasco tras concluir la Mesa de Salud?

– Más que ondear banderas, el Gobierno vasco intenta dar solución a los problemas y las preocupaciones de la ciudadanía. Se trata de no mirar hacia otro lado, de remangarnos y hacer frente a los retos que tenemos encima de la mesa, sobre todo en un contexto de incertidumbre como el que hay ahora. Todos necesitamos certezas y sentirnos seguros.

– ¿Hay que repensar el modelo de la Ertzaintza?

– Creo que debemos abordar la cuestión de la seguridad desde un punto de vista integral, pero aprovecho para subrayar que tenemos una Policía democrática y poner eso en cuestión no me parece pertinente.

– La Ertzaintza ha sido objeto de acoso y señalamiento este verano. ¿Ha echado en falta una mayor contundencia de EH Bildu contra estos incidentes?

– Sí. No podemos banalizar ningún tipo de violencia. Ésa debe ser una línea roja para toda la sociedad vasca.