El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 7 de octubre
El diputado de Sumar Nahuel González, muestra una foto de un toro en una corrida en su intervención en el Congreso. EP

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

El voto de los socialistas ha precipitado que la iniciativa fracasara en el Congreso después de recabar las firmas de casi 700.000 ciudadanos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 22:12

Comenta

La abstención del PSOE en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular que buscaba en el Congreso acabar con el blindaje legal de la tauromaquia ... y dejar de considerarla patrimonio cultural ha terminado por tumbar la propuesta que recabó casi 700.000 firmas de ciudadanos y desatado una bronca con Sumar, abriendo un nuevo frente en el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  4. 4

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  5. 5 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  6. 6 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  7. 7

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  8. 8

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  9. 9

    Decomisan una pistola en Rekalde durante un enfrentamiento entre clanes rivales
  10. 10 El txoko del Txopo y de Mazinger en un local 100% Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia