Yolanda Díaz y Carlos Martín Efe

Sumar afronta la enésima crisis tras la ruptura de su coliderazgo

La dimisión de Carlos Martín obliga al proyecto de Yolanda Díaz a volver a reinventarse en un escenario de debilidad parlamentaria y política

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

La rebaja de la semana laboral a 37,5 horas, varada por la falta de apoyo parlamentario, no es la única asignatura pendiente que Yolanda ... Díaz lleva para septiembre. La dimisión el miércoles del co-coordinador de Movimiento Sumar Carlos Martín –que en su nota de renuncia alegó problemas de salud– supone un nuevo varapalo para el proyecto político impulsado por la vicepresidenta segunda.

