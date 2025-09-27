Los socialistas alaban a un Sánchez ausente después de que confirme que se presentará a la reelección El PSE recupera su gran cita con la militancia, la Fiesta de la Rosa, tras siete años

Iñigo Fernández de Lucio Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:55

Los socialistas vascos han recuperado este sábado su gran cita con su militancia, la Fiesta de la Rosa, después de siete años, con la gran ausencia de Pedro Sánchez, que finalmente no ha podido acudir por sus compromisos internacionales. El líder socialista ha estado en las últimas horas en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, y en Londres, en la Cumbre Mundial Progresista. Sí ha estado en la cita en el Landako Gunea de Durango su 'número tres' en el partido, Rebeca Torró.

Tanto ella como el secretario general del PSE-EE se han deshecho en elogios hacia el presidente del Gobierno, de quien Eneko Andueza ha dicho que es «la guía y el faro» para otros líderes internacionales. «¿Quién nos iba a decir que España iba a ser un referente mundial?», se ha congratulado Andueza, en referencia a la iniciativa de Sánchez de reconocer el Estado de Palestina y denunciar el «genocidio» que Israel está llevando a cabo en Gaza. Otros gobiernos como Portugal, Reino Unido, Canadá o Francia se han sumado al reconocimiento.

El líder de los socialistas vascos se ha mostrado muy vehemente al condenar «el genocidio y extermino» en Gaza, al que ha dicho «basta ya», y ha enarbolado «la bandera de la paz y la libertad de Palestina». Tras reivindicar a Sánchez como «líder mundial» que se ha ganado «respeto y admiración», ha reprochado al PP que «se tire a los brazos de la radicalidad» de Vox: «Cualquier día las gaviotas mutan en aguiluchos», ha indicado.

Por su parte, Torró, que relevó al defenestrado Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización del PSOE, ha dicho que el presidente «lidera la voz de los derechos humanos en la escena internacional». «Somos la referencia de la socialdemocracia en unos momentos oscuros», ha señalado, tras asegurar que «con Feijóo al frente, España ocuparía un hueco en la mesa de los niños» en el panorama mundial.

Torró ha cargado con dureza contra el presidente del PP. Ha acusado a los populares de actuar como «sanguijuelas que se alimentan del malestar de la gente» y de «moscas cojoneras que salen de la fruta». También ha criticado la «estrategia de deshumanización» de la figura del presidente del Gobierno que achaca tanto al PP como a Vox.

Diálogo con ETA en 2006

Desde esta perspectiva, la 'número tres' socialista ha asegurado que Feijóo «tampoco va a pisar La Moncloa en 2027», ya que «sólo hay un candidato seguro: Pedro Sánchez». Durante su estancia en Estados Unidos, el presidente confirmó en una entrevista con 'Bloomberg' que pretende presentarse a la reelección.

Los socialistas vascos han recuperado este sábado su tradicional Fiesta de la Rosa. Se trata de su encuentro por excelencia con la militancia. La última vez que la celebraron fue en 2018, todavía con Idoia Mendia al frente del partido. Desde entonces, las sucesivas contiendas electorales y la pandemia del coronavirus impidieron retomar la cita.

El momento elegido es propicio por la lejanía —relativa— de elecciones en el horizonte. Si no hay adelanto electoral en España —algo que los actores políticos no descartan si, como parece, Sánchez no logra aprobar unos Presupuestos—, la próxima cita con las urnas sería en 2027 con las municipales y forales.

Unos 2.700 militantes socialistas se han reunido en Durango para arropar a sus dirigentes. A mediodía ha tenido lugar una comida. La Fiesta de la Rosa es una fecha de gran relevancia. Por ejemplo, fue el escenario escogido en 2006 por José Luis Rodríguez Zapatero para anunciar que el Gobierno de España iba a iniciar un diálogo con ETA para tratar de poner fin a la violencia. La banda terrorista había declarado un alto el fuego permanente que rompió a finales de ese año con el atentado de la T4 de Barajas.