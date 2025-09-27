Andueza da por «muerto» el debate soberanista y dice que los problemas de Euskadi «no se resuelven con más competencias»

A menos de dos años de las elecciones municipales y forales, los partidos han activado la maquinaria preelectoral. Buen ejemplo de ello ha sido la ... intervención del secretario general del PSE-EE, durante la Fiesta de la Rosa, la gran cita de los socialistas vascos que han recuperado este sábado después de siete años. Eneko Andueza ha dado por «muerto» el debate soberanista y ha dicho que los problemas del País Vasco «no se resuelven con más competencias», sino «sacándole partido a lo que ya tenemos».

La cita ha reunido en el Landako Gunea de Durango a unos 2.700 militantes y a una amplia representación del poder institucional de los socialistas vascos, desde congresistas hasta senadores, pasando por parlamentarios vascos, europarlamentarios, portavoces en ayuntamientos... Liderados por Patxi López, Idoia Mendia, el vicelehendakari Mikel Torres, y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria. También ha estado presente la 'número tres' del PSOE, Rebeca Torró.

En su discurso, Andueza ha reivindicado la influencia de su partido en las instituciones vascas tras haber crecido en votos en las últimas cinco citas con las urnas: municipales, forales, generales —que ganaron en Euskadi—, europeas y autonómicas. Desde esa perspectiva, el líder socialista ha señalado que su partido «ocupa la centralidad política mientras otros buscan el centro», en velada alusión a sus socios del PNV y ha asegurado que el PSE-EE está «preparado para liderar» Euskadi.

En clave doméstica, Andueza se ha referido a la negociación para reformar el Estatuto de Gernika, asunto que cada cierto tiempo entra y sale de la agenda política y que protagonizó el debate de Política General en el Parlamento de Vitoria. El secretario general del PSE-EE considera «necesario» actualizar el texto siempre que sea «garantía de derechos y de convivencia, no un Estatuto de identidades».

«Porque en las calles de Euskadi ya no se habla de anhelos de independencia. En Euskadi ese debate ya está muerto, la ciudadanía ha aprendido de la experiencia catalana», ha afirmado. Si bien ha señalado que las transferencias «llegarán, pero con garantías», ha criticado a quienes «se empeñan en hablar de un autogobierno erosionado» cuando «tenemos un nivel de autogobierno que no existe en otras regiones de Europa y gestionamos 97 euros de cada 100 que recaudamos». «Ven el cumplimiento del Estatuto de Gernika como un tira y afloja constante», ha censurado.

Frente a esta postura que vincula a PNV y EH Bildu, Andueza ha aseverado que el PSE-EE «es sinónimo de buena gestión» y que persigue dar respuesta a las «preocupaciones de la mayoría social», entre las que ha citado el empleo, la economía, los derechos de los trabajadores, la vivienda, la movilidad sostenible, la lucha contra la segregación escolar o culminar proyectos «estratégicos» como la Y vasca o la línea 4 de Metro.

«Patriotas de pulsera»

En este punto ha destacado especialmente la labor de los cinco consejeros socialistas en el Gobierno vasco. Ha defendido las políticas de vivienda, los descuentos en el transporte público, la mesa de diálogo social, la importancia del comercio y del turismo en la economía vasca y la memoria. «¿Alguien se cree que la juventud vasca iba a tener un relato ajustado a la verdad de todo lo que hemos sufrido en este país si al frente del Departamento de Derechos Humanos y de Gogora no hubiéramos estado los socialistas?», ha dicho.

Todo ello, ha indicado, «son las políticas que importan de verdad» y que, por ello, «somos el partido que mejor entiende Euskadi». «Mientras otros están en el diagnóstico permanente, en la prospectiva, o lo que es peor, en la construcción de un frente común nacionalista, nosotros estamos a convertir en realidad todas las políticas progresistas», ha proclamado. «Por eso podemos decir que somos la izquierda de Euskadi», ha añadido.

Más allá de Euskadi, Andueza se ha referido a PP y Vox como «patriotas de pulsera» y ha alabado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, al adoptar medidas contra el «genocidio» en Gaza como el reconocimiento del Estado de Palestina, que han imitado los gobiernos de Portugal, Reino Unido, Canadá o Francia. «Los únicos que se quedan solos son PP y Vox», ha señalado.

El líder de los socialistas vascos, además, ha reivindicado la reforma de las pensiones, la reforma laboral, los altos índices de empleo, el crecimiento económico de España o el alza del Salario Mínimo Interprofesional, entre otras medidas. «Queda Gobierno de Sánchez para rato», ha pronosticado, tras abogar por hacer frente a las «crisis» con «igualdad, justicia social y respeto a la pluralidad».