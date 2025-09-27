El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, este sábado en la Fiesta de la Rosa en Durango. Jordi Alemany

Andueza da por «muerto» el debate soberanista y dice que los problemas de Euskadi «no se resuelven con más competencias»

El líder del PSE asegura que están «preparados para liderar Euskadi» durante la Fiesta de la Rosa, que los socialistas vascos recuperan tras siete años

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:09

A menos de dos años de las elecciones municipales y forales, los partidos han activado la maquinaria preelectoral. Buen ejemplo de ello ha sido la ... intervención del secretario general del PSE-EE, durante la Fiesta de la Rosa, la gran cita de los socialistas vascos que han recuperado este sábado después de siete años. Eneko Andueza ha dado por «muerto» el debate soberanista y ha dicho que los problemas del País Vasco «no se resuelven con más competencias», sino «sacándole partido a lo que ya tenemos».

