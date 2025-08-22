Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a Asturias para conocer la evolución del incendio forestal de Degaña, concejo del suroeste ... colindante con la provincia de León y lugar donde se ha desplegado el puesto de mando. El jefe del Ejecutivo recogió la propuesta que le lanzó el presidente asturiano Adrián Barbón y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará antes de que finalice el año en esta comunidad, se abordarán políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los «muy graves» incendios que están azotando a territorios del este y noroeste peninsular desde hace dos semanas.

El anuncio vino precedido de la defensa de su propuesta de un pacto de Estado por la emergencia climática, anunciado el pasado domingo y que fue desdeñado inicialmente por el Partido Popular. El líder socialista comunicó en una declaración institucional que los primeros pasos del plan se darán este próximo martes, antes de la celebración del Consejo de Ministros, con la creación de una comisión interministerial dirigida por los departamentos de Interior y Medio Ambiente y Transición Ecológica para enmarcar el contenido de la iniciativa.

Así lo comentó Sánchez tras visitar el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo, Cangas del Narcea y el citado de Degaña, que también afecta a la provincia de León. Acompañado de la vicepresidenta tercera Sara Aagesen y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el presidente aprovechó para felicitar a la directora de general de Protección Civil, Virginia Barcones, quien está siendo el centro de las críticas del PP en la gestión de los incendios.

«Pongo en valor su extraordinaria labor porque ha estado al pie de cañón durante todas estas horas, días y noches tan largas", ha comentado para respaldar la actuación de la responsable del organismo dependiente de Interior en la respuesta a los incendios. Lejos de entrar en la polémica política, salvo por su respaldo a Barcones, a quien el dirigente del PP Elías Bendodo llamó ayer «pirómana» por haber desmentido afirmaciones sobre la ayuda material dada a comunidades gobernadas por el PP como Galicia o Castilla y León, Sánchez reiteró que se han puesto «todos los efectivos (del Gobierno) que tenemos a nuestro alcance» en la lucha contra los fuegos.

Una mención que le llevó a agradecer la ayuda brindada por varios países europeos, como Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o Grecia, además de la «solidaridad» entre las comunidades autónomas y su plantilla de bomberos autonómicos y locales. «Así es como, desde lo público, se pueden poner herramientas, instrumentos efectivos para poder proteger la seguridad de nuestros conciudadanos y también defender nuestro territorio», destacó Sánchez.

Zona catastrófica

Previamente, el presidente asturiano, Adrián Barbón, destacó que en su región «la coordinación ha funcionado bien» pero reconoció que «hay que reforzar la prevención». De hecho, de cara a la próxima Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar en una ciudad del principado aún por determinar, el dirigente socialista consideró «prioritario» abordar la «gestión integral» de los incendios.

Una propuesta que luego cogió Sánchez y avanzó que es «necesaria» y será «una pieza importante» del pacto de Estado contra la emergencia climática que «permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno y la Administración General del Estado para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades».

Antes de que el Consejo de Ministros declare el próximo martes zona catastrófica los lugares más afectados por los incendios, el presidente pidió a las autoridades, especialmente a los alcaldes de las zonas afectadas, que ayuden «para poder tener la mayor información cuanto antes y saber exactamente cuál es la dimensión, en cuanto a la valoración económica, de la catástrofe que estamos sufriendo este mes este mes de agosto».