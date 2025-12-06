El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al acto institucional por el Día de la Constitución Efe
Día de la Constitución

Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

El presidente del Gobierno acusa al PP de desmantelar el Estado del bienestar mientras el líder de la oposición le achaca de liderar una «época disolvente de la política española»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:02

Comenta

Ni un rastro del espíritu de concordia que alumbró la Constitución hace 47 años en los discursos del presidente del Gobierno y el líder ... de la oposición en los festejos en el Congreso. Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo han arremetido hoy el uno contra el otro por incumplir la Carta Magna en las declaraciones ante los medios en el patio del Congreso que sirven de prolegómeno a los actos oficiales por la conmemoración anual del aniversario y a los posteriores corrillos. No ha habido tregua institucional, antes al contrario, ante una cita que llega enmarcada por un enfrentamiento feroz con las causas por corrupción como telón de fondo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La línea de metro Rekalde-Matiko aspira a dar servicio a 17 millones de usuarios al año
  2. 2

    Coti se enzarza con una espectadora en su concierto en Bilbao ante 150 asistentes
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4

    Virginia Berasategi abre en Bilbao la primera cafetería para ciclistas: comida sana, buen rollo y... alquiler de bicis
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6

    Muere a los 96 años Frank Gehry, el arquitecto que revolucionó Bilbao
  7. 7 La advertencia del Athletic a los integrantes de la Herri Harmaila
  8. 8 La Seguridad Social abona una ayuda de hasta 140 euros al mes a estos jubilados
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Trump advierte a Europa de que su civilización está en riesgo de «desaparecer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución

Sánchez y Feijóo se echan a la cara el incumplimiento de la Constitución