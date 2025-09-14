El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sánchez anuncia el pasado lunes las medidas contra Israel. Efe

Sánchez se abona a la política de gestos para soslayar el bloqueo de su agenda parlamentaria

El pacto climático, el choque con Netanyahu e incluso los Presupuestos, que planea presentar antes de noviembre, sirven al Gobierno para marcar agenda

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:07

No es casual que Pedro Sánchez abriera el nuevo curso político, el pasado día 1, con un acto para apuntalar su propuesta de un pacto de Estado contra la emergencia climática ... , tras la desazón generada por los incendios que este verano arrasaron 330.000 hectáreas en España. Tampoco que, solo una semana después, de nuevo en lunes, anunciara en una declaración urgente en el Palacio de la Moncloa un paquete de medidas destinadas a frenar el «genocidio» perpetrado por Israel en Gaza. A falta de una mayoría parlamentaria para impulsar buena parte de sus reformas y con una oposición empeñada en demostrar que ha entrado en colapso, el Gobierno ha optado por fórmulas alternativas para marcar la agenda, ganar tiempo y reactivar al desmotivado electorado progresista. Y eso incluye la presentación de unos Presupuestos con escasas posibilidades de salir adelante.

