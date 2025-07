«Los presos de ETA que no presenten una evolución no accederán al tercer grado»

María Jesús San José acude a la entrevista entre los ecos de los ataques a la Ertzaintza y Policía Municipal y las pintadas contra su ... compañero de Gabinete Bingen Zupiria.

- Son hechos muy graves.

- La respuesta tiene que ser la firmeza democrática. No a la violencia siempre, sin ningún pero. Todo nuestro apoyo a Bingen Zupiria, a los cuerpos policiales, la Ertzaintza y la Policía Municipal. Y, desde luego, nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto y la libertad.

- EH Bildu vuelve a ponerse de lado y los sindicatos les acusan de criminalizar su labor. ¿Cómo valora esa posición política?

- Esa no debe ser en ningún caso la postura. El rechazo a la violencia tiene que ser firme. Tiene que ser un rechazo sin peros ni equidistancias, sin ambigüedades. Todos esperamos que den ese paso. La Ertzaintza es una Policía democrática y vela por la seguridad de toda la ciudadanía vasca.

- Tantos años después, ¿no es decepcionante esa posición?

- La sociedad y las instituciones no pueden responder a esa posición de EH Bildu con el silencio, con la mirada esquiva o con la ambigüedad. Todos esperamos ese camino que le queda por recorrer, que es condenar el terrorismo y la violencia. Seguimos esperando.

- Han vuelto las fiestas y, con ellas, la mitificación de etarras en los carteles. ¿Hay avances para que vea la luz ese reglamento que evite la exaltación?

- Se presentó un texto consensuado en el Consejo de Participación de Víctimas y lo estamos estudiando. Hemos consultado con expertos en Derecho Constitucional y queremos una jurisprudencia comparada. Hay sentencias del Tribunal Supremo y en Europa sobre esos dos derechos que están en colisión, el de las víctimas y la libertad de expresión, y no cabe en ningún caso una pena privativa de libertad.

- ¿Entonces?

- Vamos a explorar qué supuestos se pueden recoger de los planteados. Lo primero que queremos es seguridad jurídica y no crear falsas expectativas con un proyecto de ley que al final nos lo podrían recurrir y tumbar. Y tampoco queremos que el victimario se convierta en víctima.

- Al margen de la prisión, ¿se pueden aplicar multas?

- Lo estamos analizando. Vamos a ver si hay alguna jurisprudencia y si podemos abordarlo por ahí. Y también la concesión de subvenciones a los ayuntamientos. Es importante el respeto a la no ocupación del espacio público y que las fiestas lo sean para todos.

- ¿Cuántos terceros grados a presos de ETA han concedido en este primer año y cuántos han sido recurridos?

- Treinta concedidos, tres de ellos recurridos.

- Esos recursos son recientes. ¿Está cambiando el criterio de la Fiscalía?

- Creo que no. Miramos varias cuestiones antes de la concesión, varios requisitos, que no se tienen que dar todos. En nuestro caso, lo que valoramos es la evolución, el perdón, el reconocimiento del daño injusto causado y también el alejamiento respecto al terrorismo. El arrepentimiento sería deseable que se produjera pero la ley, como tal, no lo exige.

- Las asociaciones de víctimas siempre les recuerdan que algunos reclusos están progresando de grado sin estar arrepentidos.

- La mayoría, casi todos, siguen su proceso y se someten a un tratamiento individualizado. Ahí se produce una evolución que conduce a la reinserción en la sociedad, a la rehabilitación. Otros no pasan por ese programa y salen de prisión, y eso tampoco contenta a las víctimas. Yo creo que es más satisfactorio para ellas que se dé ese reconocimiento del daño causado, que en la gran mayoría, o casi todos, se está produciendo.

- Un ejemplo: el tercer grado de Eneko Gogeaskoetxea. No había cumplido la mitad de la condena y la Fiscalía lo tachó de «precipitado». ¿Por qué se le concdió?

- Hay que tener en cuenta que ha habido un cambio legislativo del Código Penal. Las personas que han cometido los delitos antes no necesitan ese tiempo. Nosotros, como he dicho, vemos toda la evolución. No solamente el tiempo cumplido, sino la evolución, ya sea un preso de ETA o cualquier otro interno. Las decisiones, en todo caso, son ajustadas y equilibradas con los principios de reinserción y seguridad pública.

- ¿En todos los presos de ETA que han progresado hay evolución?

- Sí.

- ¿Los que no presenten ninguna evolución, como podrían ser los disidentes, no van a progresar de grado?

- No.

- ¿Por qué hay más terceros grados en presos de la banda que en los de otros delitos?

- Depende siempre de la evolución de cada uno. Pero es que el resto de reclusos entran y salen constantemente. Hay mucha rotación y son penas pequeñas. En cambio, los de la banda armada no, son siempre los mismos, con condenas muy largas.

- ¿Se están flexibilizando los criterios para acelerar la salida de presos de ETA, como dice el PP?

- No, no se están flexibilizando. Tenemos ahí los datos. No hay en ningún caso beneficios penitenciarios. Y en algún momento los presos van a salir de prisión porque cumplirán su condena. Los estudios demuestran que, desde el tercer grado, la reinserción en la sociedad es mucho mejor.

- ¿Cuántos presos de ETA hay y en qué grado están?

- A 30 de junio, había 121. Hay 68 en segundo grado, 49 en tercer grado y 4 sin clasificar.

- 'Txapote' y cien expresos señalan a 'Kubati' por pactar con la Fiscalía. Es lllamativo que aflore la disidencia de un modo tan abierto. ¿Le preocupa?

- Con lo que nos tenemos que quedar es con la evolución que ha hecho el colectivo. Y con ese paso que han dado en la línea de condenar los 'ongi etorris' y demás. Hoy en día la sociedad no vería con buenos ojos ni miraría para otro lado ante estas situaciones.

ETA en la Selectividad

- En este año de legislatura ha reformado su equipo y cesado a cuatro personas. ¿Qué ha pasado?

- Es normal que se hagan reajustes en los equipos. Es una potestad de la consejera, hay gente que se quiere marchar... En Salud también se han hecho cambios. Es normal.

- Los estudios dicen que hay un 13% de jóvenes que justifican la violencia por motivos políticos. ¿Qué se puede hacer?

- Educación y pedagogía. Explicar que los discursos de odio fueron el germen en muchos casos de lo que pasó. Programas como 'Adi-adian' y 'Herenegun' tienen un impacto reducido. No llegamos a todos los colegios pero tenemos centros muy militantes. Nosotros solo podemos dar las herramientas, información, los testimonios y vamos a seguir intentando extenderlo.

- Los centros participantes son concertados. ¿Por qué no llega a la red pública?

- También hay algunos centros públicos y vamos a intentar ampliarlo. Esa es la tarea que nos hemos puesto. Es una actividad voluntaria y hay colegios que la hacen incluso al margen del resto de contenidos.

- Pero el objetivo era incluirlo como materia curricular. ¿Eso está más lejos ahora?

- Eso no es competencia nuestra. De hecho, en el currículum está, no de forma explícita pero sí implícita. Algunos lo abordan ahí.

- Hubo contactos con el área de Educación y hace poco respondía la consejera en el Parlamento que «no existe una planificación para incluirlo». ¿Han dado un paso atrás en Educación?

- Insisto, nosotros no tenemos la competencia. Ponemos a disposición de los colegios e institutos toda la información y el material y en esa línea vamos a seguir. Trabajamos desde la memoria porque siempre me gusta decir que la memoria es para la convivencia y yo creo que en esa línea tenemos que seguir.

- ¿Cuándo llegará a la Selectividad?

- Está más cerca. En esa línea, nos toca coordinarnos con los departamentos de Educación y de Universidades para una postura común y tratar este tema.

Ocupación de las cárceles

- ¿Se están dando más encuentros restaurativos?

- Esos encuentros se mueven en el ámbito de la privacidad, tanto para víctimas como para victimarios. Si se supiera, no participarían. Y tampoco quieren que se venda como un logro político. Se hace por el bienestar de las víctimas.

- El preacuerdo con los sindicatos de prisiones acerca la esperada OPE. ¿Cuándo será?

- Antes de la OPE tiene que salir un concurso de traslados, que estará a finales de este año. Y a principios del que viene podremos tener esa OPE esperada en los centros penitenciarios.

- Ha habido saturación en las cárceles. ¿Qué nivel de ocupación tienen ahora mismo?

- Para hablar de saturación o de sobreocupación, hay varios conceptos a tener en cuenta. Podemos hablar de capacidad máxima o capacidad operativa. La primera es cuando en todos los centros hay habitaciones -celdas- ocupadas por dos personas. La deseable es la capacidad operativa, que la Secretaría de Instituciones Penitenciarias ha fijado en un 65% con dos internos. Además, antes de la transferencia a Euskadi -en octubre de 2021-, se podía enviar reclusos a otros centros del Estado cuando había sobreocupación. Ahora ya...

- ¿Tiene datos?

- En Zaballa ese 65% no se alcanza porque hay sitio suficiente. Pero sí pasa en Martutene y en Basauri. Esa es una situación temporal y la vamos a salvar con la apertura de Zubieta, que nos dará 300 plazas más. Y también con la bolsa de trabajo que tenemos en marcha, a la que se han presentado casi 1.100 personas.