«No me gustó nada la imagen de los jueces protestando a la puerta de los juzgados»

Jesús J. Hernández Viernes, 1 de agosto 2025, 00:38 Comenta Compartir

- ¿Cómo ve las protestas a las que se han sumado los jueces vascos contra la 'ley Bolaños'?

- Personalmente no me gustó nada ... la foto de los jueces a la puerta de los palacios de justicia. Los jueces y magistrados, el Poder Judicial, son un poder más del Estado. En esa separación de poderes se basa un Estado democrático. Los jueces no tienen un control anterior a la ley, sino que su control es 'a posteriori'.

- Explíquese. - Ellos exigen respeto a sus decisiones y a su capacidad para dictar sentencias, y yo creo que ahí está la independencia judicial: nosotros podemos criticar o, en principio, no estar de acuerdo con una sentencia, pero está la posibilidad del recurso. Pero, desde luego, lo que en ningún caso se ataca o se discute es la capacidad o la independencia judicial de ese juez para dictar esa sentencia. De esa misma forma, exigimos ese respeto para el Poder Ejecutivo para dictar las leyes que, en principio, en el ámbito de nuestra competencia nos corresponde dictar. - El Tribunal Superior ha pedido que se mantenga el Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo tras el anuncio de que se transformará en uno de Violencia sobre la Mujer. - Queremos mandar un mensaje desde el Gobierno vasco. Llevamos meses coordinados con quien tiene capacidad de decisión -Ministerio de Justicia- y hemos pedido la creación de secciones de violencia en las tres capitales vascas y Barakaldo. Cuatro plazas judiciales, sin que se produzca la transformación de ese juzgado de instrucción de Barakaldo en una sección de violencia de género. La carga de trabajo lo justifica y también la calidad que queremos. Además, hemos pedido crear plazas en los juzgados de Civil en las tres capitales y Barakaldo, y también de lo Social en Bilbao. Es necesario y urgente.

