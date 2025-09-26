El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari, Imanol Pradales, muestra el documento del Pacto de Salud en la tribuna.

Pradales se revuelve contra Bildu y ve agrandada la brecha con PP y Sumar

El primer pleno de control del curso evidencia la distancia entre Gobierno vasco y oposición a un mes de la negociación presupuestaria

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Vitoria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:45

Hacía tres meses que Imanol Pradales no se enfrentaba a las preguntas de la oposición y, en el primer pleno de control después del parón ... veraniego, se ha evidenciado que, pese a las clásicas apelaciones al acuerdo, sigue existiendo una frontera entre el Gobierno vasco y la oposición. El lehendakari se ha caracterizado este viernes por un tono cuando menos combativo contra los grupos: a EH Bildu le ha reprochado su mera pregunta por los ceses en Osakidetza; al PP le ha afeado su «discurso de brocha gorda»; y a Sumar le ha acusado de querer «instrumentalizar el drama del pueblo palestino».

